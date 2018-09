Utrpenie nevinných v Sýrii: FOTO mŕtveho dievčatka po barbarskom bombardovaní vháňa slzy do očí

Podľa informácií humanitárnej organizácie zasiahlo v nedeľu poobede domy v dedine viac ako 20 barelových bômb zhodených zo sýrskeho vrtuľníka. Napriek úsiliu záchranárov sa už nepodarilo pomôcť dvom deťom a ďalších šesť civilistov utrpelo zranenia. Pri útoku bola poškodená aj budova nemocnice.

Fotografie nie sú vhodné osoby mladšie ako 18 rokov a ľudí s citlivou povahou!

A little girl was killed, and 5 others were injured, as a result of the barbaric bombardment with more than 20 explosive barrel bombs on the civilians homes in #Hbit city, in the southern countryside of #Idlib. #WhiteHelmets #Syria pic.twitter.com/M86BsjEFQA — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 9. septembra 2018

Jednou z obetí je maličká Omayah Alrizová, ktorej zábery sú iba pre ľudí so silnou povahou. Pozerať sa na mŕtve dievčatko a na záber, keď ešte žilo a usmievalo sa, je nočnou morou každého rodiča. Civilisti na východe Sýrie však stále platia svojimi životmi za útoky, ktoré majú viesť k zničeniu militantov z Islamského štátu, iných teroristických skupín aj povstalcov.

Omayah Alriz, a little angel was killed today after regime forces targeted her home with explosive barrel bombs in #Hbit in #Idlib southern countryside. #WhiteHelmets teams worked to recover her body, rescue other wounded and secure the area. #Syria pic.twitter.com/VCGkiyFuou — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 9. septembra 2018

Lietadlá sýrskej vlády a Ruska útočili aj v sobotu v južnej časti sýrskej provincie Idlib. Podľa aktivistov išlo o najintenzívnejšiu vlnu náletov a ostreľovania za posledné týždne. Vláda zvýšila vojenský tlak na husto obývanú povstaleckú provinciu deň po tom, čo sa Turecku nepodarilo presvedčiť Irán a Rusko, aby zachovali prímerie v Idlibe.

Zdroj: SITA/AP/Syrian Civil Defense White Helmet

Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva a záchranárov zahynuli pri viac než 60 náletoch najmenej štyria civilisti. Sýrske vrtuľníky tiež podľa ich údajov zhadzovali nerozlišujúce barelové bomby. Rusko a Irán sú v sýrskom konflikte spojencami vlády v Damasku. Turecko zase stojí na strane sýrskej opozície.

Rise in death toll as 2 children were killed & 6 civilians were injured in #habit city in #Idleb southern countryside, following the horrific & intense bombardment of more than 20 explosive barrels dropped by helicopter flight which struck the town this afternoon.#WhiteHelmets pic.twitter.com/a4K39Nu7nR — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 9. septembra 2018

Bitka o Idlib

Idlib, v ktorom podľa odhadov uviazli asi tri milióny ľudí, je poslednou veľkou baštou sýrskej opozície. Sýrske vládne sily a ruské lietadlá začali minulý týždeň s náletmi na toto mesto, ktoré sú podľa vojenských analytikov možnou predohrou k veľkej ofenzíve a bitka o Idlib by mohla rozhodnúť sedem rokov trvajúcu občiansku vojnu v Sýrii. V tomto vojenskom konflikte došlo k zvratu po tom, ako vládnym silám prišli na pomoc Rusko a Irán. Sýrska armáda sa potom postupne zmocňovala území ovládaných dovtedy opozíciou.

Idlibu bolo venované piatkové rokovania prezidentov Iránu, Ruska a Turecka, ktoré sa konalo v Teheráne. Na schôdzke sa im však nepodarilo dohodnúť na prímerí v Idlibe. Rusko totiž označuje toto mesto za "hniezdo teroristov" -- aj keď OSN i viaceré západné štáty varovali, že útok na Idlib by mohol viesť k humanitárnej katastrofe. Ruský veľvyslanec v OSN Vasilij Nebenzia v reakcii na tieto tvrdenia uviedol, že "máme dojem, že naši západní partneri podnecujú hystériu okolo Idlibu a snažia sa (takto) akýmkoľvek spôsobom zabrániť pádu poslednej veľkej bašty teroristov v Sýrii".

2 civilians were killed, and 7 others were injured so far, by intensive artillery shelling targeting #Qalaat_Almadiq and neighboring villages in western #Hama countryside. #WhiteHelmets teams are working to respond urgently to evacuate the wounded and secure the targeted areas. pic.twitter.com/EY58uU86BF — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 8. septembra 2018

Viac bábätiek ako teroristov

Britská veľvyslankyňa v OSN Karen Pierceová v piatok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN uviedla mená niekoľkých sýrskych generálov a ich jednotiek rozmiestnených v okolí povstalcami ovládaného mesta Idlib a varovala, že im hrozí trest, ak podniknú ofenzívu voči tamojším civilistom.

Ako informovala agentúra Reuters, Pierceová na zasadnutí venovanom Idlibu tiež upozornila, že v tomto meste "je viac bábätiek ako teroristov". Vyslovila sa tiež za to, aby tí, ktorí sa chystajú rozpútať vojenskú akciu, "dostali čas na rozmyslenie".

A medical point in the outskirts of #Hass city was targeted with explosive barrel bombs in #Idlib’s southern countryside putting the point on fire. #WhiteHelmeta teams rushed to the seen, rescued the injured & extinguished the fires caused by the shelling without any casualties. pic.twitter.com/ENrmZtTkuD — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 8. septembra 2018

Vzájomné obvinenia

Ruská armáda podľa tlačových agentúr TASS a RIA uviedla, že dve americké stíhačky F-15 v sobotu zhodili fosforové bomby na dedinu Hadžín vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur. Ich terčom boli zrejme militanti zo skupiny Islamský štát, ktorí tam majú svoju poslednú významnejšiu baštu v Sýrii.

Ruský generál Vladimir Savčenko dodal, že americké nálety spôsobili prudké požiare, zatiaľ však neboli informácie o prípadných obetiach. Biely fosfor je využívaný na vytváranie dymovej clony, no tiež ako zápalná zbraň, pretože je vysoko horľavý a môže spôsobiť ťažké popáleniny. Ženevské konvencie zakazujú využívanie zbraní s bielym fosforom, keď sa v blízkosti nachádzajú civilisti, uviedol Hlas Ameriky.

One civilian was killed, and six others were injured, by helicopter bombardment of the village of #AlHloba in eastern #Idlib countryside. #WhiteHelmets teams worked at the scene to extinguish the fires caused by the shelling and secure the viscinity. #Syria pic.twitter.com/z548burNPI — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 8. septembra 2018

Americké ministerstvo obrany poprelo v nedeľu obvinenia ruskej armády. S odvolaním sa na hovorcu Pentagónu o tom informovali agentúra Reuters a stanica Hlas Ameriky.

"Nedostali sme žiadne správy o nejakom použití bieleho fosforu," povedal hovorca Pentagónu Sean Robertson. "A nijaká vojenská jednotka v tejto oblasti ani nie je vybavená muníciou s bielym fosforom." Útoky na východe Sýrie podnikajú lietadlá Američanmi vedenej koalície, ale aj iracké vzdušné sily, pretože niektoré oblasti v tejto časti krajiny ešte stále ovládajú militanti z IS.