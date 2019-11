Českého lobistu odsúdili za škandalózny nákup vojenských Pandurov: Mieri na slobodu

ZNOJMO - Okresný súd v Znojme dnes podmienečne prepustil Mareka Dalíka z väzenia s dĺžkou skúšobnej doby päť rokov. Rozhodnutie je právoplatné, nikto nepodal sťažnosť. Na slobodu by Dalík mal vyjsť ešte dnes. 44-ročný lobista si vo znojemskej väznici odpykáva päťročný trest väzenia za podvod pri nákupe obrnených vozidiel Pandur pre českú armádu. Má za sebou polovicu trestu, v prvej polovici septembra podal žiadosť o podmienečné prepustenie.

Štátna zástupkyňa v záverečnom návrhu uviedla, že odsúdený splnil zákonné podmienky o prepustení a možno vyhovieť jeho žiadosti. Dĺžku podmienečného trestu navrhla v rozmedzí štyri až päť rokov. Vzdala sa možnosť podania sťažnosti, rovnako ako obhajca.

"Splnil všetky zákonné podmienky, za tejto situácie sme vychádzali zo súdnych návrhov a bolo rozhodnuté o podmienečnom prepustení," uviedol predseda senátu Miroslav Nahodil. Doplnil, že súd bude overovať správanie odsúdeného, bude mať prehľad o jeho živote, a ak by nastali problémy, bude rozhodovať o tom, či si Dalík odpyká zvyšok trestu vo väzení.

Marek Dalík po 2,5 letech podmínečně propuštěn. Zkušební doba 5 let. @SeznamZpravy pic.twitter.com/piLq5RoJYF — Tomáš Svoboda (@Novinar_Tom) November 18, 2019

Dalíka zastupuje brnenský advokát Martin Klimo. "Nedopustil sa žiadnych disciplinárnych priestupkov, jeho správanie bolo stabilne na vysokej úrovni po celý čas výkonu trestu," uviedol v žiadosti o prepustenie Dalíka Klimo. "Som si istý, že doterajší výkon trestu priaznivo ovplyvnil jeho správanie natoľko, aby pokračoval v riadnom spôsobe života," uviedol obhajca. Doplnil, že jeho klient tiež zaplatil uložený peňažný trest, teda štyri milióny českých korún. Sudca čítal okrem iného aj správu z väznice, stálo v nej, že sa Dalík správal vo výkone trestu slušne a korektne. Z psychologického posudku vyplynulo, že výkon trestu je pre Dalíka traumatizujúcim zážitkom.

"Človek je úplne obmedzený, nemôže sa stýkať so svojimi najbližšími, nemôže pracovať, nemôže normálne žiť. Je medzi ľuďmi, s ktorými by sa za iných okolností nechcel ani stretnúť, je to neuveriteľná skúsenosť," uviedol Dalík na otázku sudcu, čo mu vadí na výkone trestu.

Dalík pôvodne dostal štyri roky väzenia za to, že si pri neformálnom stretnutí ohľadom nákupu pandúrov povedal v roku 2007 o úplatok pre niekoho z českej vlády. Od zástupcov firmy Steyr, ktorá obrnené vozy dodávala, žiadal podľa trestného spisu pol miliardy korún. Tento rozsudok ale súd zrušil.

Po zásahu Najvyššieho súdu vo vlečúcej kauze však padol nový rozsudok, ktorý Dalikovi o rok priťažil. Súd dospel k názoru, že podvádzal, keď sa pokúsil od zbrojárov vylákať peniaze. Uviedol ich do omylu tým, že predstieral svoj vplyv na ministrov. Najvyšší súd neskôr odmietol Dalíkovo odvolanie a Ústavný súd jeho ústavnú sťažnosť.