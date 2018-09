Lekári sa búria: Tvrdia, že všeobecné ambulancie nedostávajú od poisťovní dosť peňazí

BRATISLAVA - Všeobecní lekári nedostávajú od poisťovní dosť peňazí. Vyhlásili to na štvrtkovej tlačovej besede zástupcovia Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL). Akceptovateľný kontrakt majú len so zdravotnou poisťovňou Dôvera, uviedol člen Predstavenstva a Správnej rady ZAP Peter Slezák. Tá navýšila ambulanciám platby v priemere o 12 %.

Najväčšia, Všeobecná zdravotná poisťovňa, mala v roku 2017 zisk 35 miliónov eur a v roku 208 ho odhaduje na 70 miliónov, uvádzajú lekári. Napriek tomu sa však nechce dohodnúť na nových podmienkach. "V priebehu augusta ZAP vyzval VšZP na rokovanie trikrát. VšZP výzvy na rokovanie zatiaľ bez akejkoľvek reakcie ignoruje. Zväz naďalej trvá na tom, aby úprava zmluvných a cenových podmienok s VšZP bola vo všetkých segmentoch minimálne na úrovni dorovnania súčasného kontraktu ZAP a Dôvery," vyjadril sa predseda Správnej rady ZAP Miroslav Kotek.

Na základe doterajšieho postoja poisťovne sa VšZP zatiaľ ukazuje ako nedôveryhodný partner, hodnotia lekári. Ako informovali, už rokujú aj s poisťovňou Union, kde by sa platby na ambulanciu mali navýšiť o 10 %. Problém s finančným ohodnotením sa týka aj Ambulantnej pohotovostnej služby (APS), konkrétne v topoľčianskom okrese. Tam je jej poskytovateľom nemocnica, ktorá patrí do siete Svet zdravia. "Organizátor ponúka lekárom hrubú hodinovú mzdu 12 eur bez ohľadu na to, či pracujú počas pracovného dňa, štátneho sviatku, alebo dňa pracovného pokoja," informovala viceprezidentka SSVPL Michaela Macháčová.

"Nie sú to výrazné peniaze, ide o princíp. Je to demotivujúce. Lekári nedostávajú peniaze, ktoré im zákonne patria," uviedol prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár. Obe lekárskej organizácie však hodnotia vznik APS pozitívne. Lekári podľa nich o služby na pohotovosti majú záujem, je však legitímne, aby boli za svoje služby spravodlivo odmenení.