Salvini bez servítky: Obvinil Francúzsko, že stojí za súčasným chaosom v Líbyi

BRUSEL - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v utorok uviedol, že je pripravený vrátiť sa "čoskoro" do líbyjskej metropoly Tripolis, ktorá je poznačená novými bojmi medzi súperiacimi stranami, a poukázal na úlohu Francúzska pri vzniku chaosu v tejto severoafrickej krajine. Uviedla to belgická televízna stanica RTBF.

"Taliansko musí zostať hlavným hráčom stabilizačného procesu v Stredomorí," uviedol k situácii v Líbyi šéf extrémne pravicovej strany Liga Severu na svojom účte na Twitteri. Salvini spresnil, že je "osobne k dispozícii", aby podstúpil riziko a vrátil sa do Tripolisu so zámerom zmierniť situáciu.

Boje medzi súperiacimi militantnými skupinami si od minulého pondelka vyžiadali najmenej 47 mŕtvych, vrátane civilistov, a okolo 130 zranených. Líbyjská vláda národnej jednoty, ktorá je podporovaná Organizáciou Spojených národov i Európskou úniou, vyhlásila v Tripolise výnimočný stav.

Salvini s odkazom na novú vlnu bojov v Tripolise naznačil, že nejde o náhodu. "Môj dojem je, že niekto kvôli národným ekonomickým dôvodom ohrozuje stabilitu celej severnej Afriky a následne aj Európy," uviedol minister vnútra.

Dodal, že má na mysli niekoho, kto vstúpil do vojny, do ktorej nemal vstúpiť, a niekoho, kto stanovuje dátumy pre voľby (v Líbyi) bez varovania spojencov, OSN a samotných Líbyjčanov. To bol jasný odkaz na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý 25. júla na zámku pri Paríži zorganizoval schôdzu dvoch hlavných rivalov v Líbyi, premiéra medzinárodne uznanej vlády Fájiza Sarrádža a líbyjského maršala Chalífu Haftara, aby s nimi rokoval o zavedení poriadku v Líbyi a spresnení dátumu volieb v Líbyi, ku ktorým by malo dôjsť na jar budúceho roka.

O "zodpovednosti" Francúzska za medzinárodný vojenský zásah proti režimu plukovníka Muammara Kaddáfího v roku 2011 sa podľa RTBF v pondelok zmienila aj talianska ministerka obrany Elisabetta Trentaová.

"Je nepopierateľné, že sa táto krajina ocitla v takejto situácii, pretože niekto v roku 2011 uprednostnil svoje záujmy," uviedla ministerka. Rím v posledných rokoch pravidelne kritizoval Paríž za vzniknutý chaos v Líbyi a následné veľké migračné vlny, ku ktorým pád Kaddáfího režimu viedol.