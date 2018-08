Erdogan sa stretol s iránskym ministrom zahraničia, diskutovali o Sýrii

Prekvapivé stretnutie politikov sa uskutočnilo v čase predpokladaných príprav možnej sýrskej vládnej ofenzívy proti poslednej bašte opozičných povstalcov v sýrskej provincii Idlib, pripomína agentúra AP. Podľa tureckých médií sa Erdogan 7. septembra stretne v Iráne s tamojším prezidentom Hassanom Ruháním a jeho ruským kolegom Vladimirom Putinom. Politici sa zídu na ich treťom summite o Sýrii.

Turecko prisľúbilo urýchlenie reforiem, očakáva ústupky od EÚ

Turecko v stredu prisľúbilo urýchlenie reforiem súvisiacich s prístupovým procesom do Európskej únie. Výmenou za to by chcelo dosiahnuť pokrok v otázke bezvízového režimu a v ďalších oblastiach, informovala agentúra DPA. "Reformy boli pre vládu AKP (Strany spravodlivosti a rozvoja) vždy prioritou. Prioritou zostanú aj v novom (prezidentskom) systéme," povedal v stredu šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu.

Jeho slová odzneli na tlačovej konferencii, ktorá sa konala po zasadnutí vládnej akčnej skupiny pre reformy. Na rokovaní sa okrem Čavušogla zúčastnili aj ďalší traja tureckí ministri. Tento orgán sa zišiel po prvý raz po júnových voľbách, po ktorých sa Turecko transformovalo na prezidentskú republiku.

Členovia reformnej skupiny v stredu prisľúbili zlepšenie dodržiavania základných slobôd a stavu justície. "Výmenou za našu snahu by sme chceli dosiahnuť výsledky vrátane liberalizácie víz," uviedol Čavušoglu. Zároveň vyzval na obnovenie rozhovorov medzi Tureckom a EÚ o novej dohode o colnej únii. O reformách v stredu hovoril aj turecký minister spravodlivosti Abdulhamit Gül, ktorý sľuboval zintenzívnenie spolupráce s Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP).

Turecko a EÚ začali prístupové rozhovory v roku 2005, ktoré však v posledných rokoch uviazli na mŕtvom bode. K otvoreniu nových rokovacích kapitol došlo naposledy v júni 2016. Ankara podľa Čavušogla neočakáva, že by mohlo dôjsť k otvoreniu nových kapitol počas súčasného rakúskeho predsedníctva EÚ.

Vzťahy medzi Ankarou a Bruselom sa zhoršili po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat, ku ktorému došlo v Turecku v roku 2016. Obe strany sa však v posledných mesiacoch snažia o zmiernenie vzájomného napätia, obzvlášť od júlového zrušenia výnimočného stavu v Turecku, ktorý trval takmer dva roky.