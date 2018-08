Veľké odhalenie, podozrivé sponzorovanie Zemana: Milióny pritekajú od zdroja blízkeho Putinovi

Ako informujú Reportéri ČT, strojárenský podnik Adast sponzoruje Stranu práv občanov Zemanovci (SPOZ) aj prezidenta Miloša Zemana. Na tom by nebolo nič zvláštne, pokiaľ by so spoločnosťou nebol spojený právnik Fabio Delco s väzbami na ruskú hlavu štátu.

Firma Adast vznikla v roku 1993 ako dcérska firma Adamovských strojární, ktoré postupne zanikli. Adast ale získal zákazníkov na východných trhoch ako Rusko či Ukrajina. Za minulý rok jeho tržby dosiahli 220 miliónov českých korún (cca 8 a pol milióna eur). Prezidentovi a SPOZ mala firma za posledných šesť rokov darovať viac ako 12 miliónov korún (466 tisíc eur), Zeman firmu na oplátku verejne podporuje.

Kto za ňou stojí?

Problémom je najmä vlastnícka štruktúra spoločnosti. V roku 2016 bola oficiálnym vlastníkom firma z Lichtenštajnska, dnes je to ale firma s neznámym majiteľom zo Švajčiarska. „Nemá známých skutočných vlastníkov, to znamená, že nevieme, kto za ňou stojí," hovorí Milan Eibl z Transparency International. V prípade sponzorovanie politickej kampane tak môže nastať otázka, či nejde o nelegálny sponzoring.

Ako jediný človek v obchodnom registri je uvedený už spomenutý Fabio Delco. Právnikove meno je známe najmä z kauzy Panama Papers. Pred dvomi rokmi novinári objavili sieť firiem, ktoré zakladal Delco a švajčiarska advokátska kancelária. Slúžiť mali ľuďom blízkym Putinovi na to, aby si mali kde ukrývať majetok.

Pomáhal Putinovmu priateľovi

Delco podľa denníka The Guardian pomohol so založením firiem aj violončelistovi Sergejovi Rolduginovi, ktorý je blízkym priateľom Putina a krstným otcom jeho dcéry. Do firiem neskôr prišli stovky miliónov dolárov, čo vyvolalo podozrenie, že ide o peniaze práve ruského prezidenta.

Podľa Elba to prehlbuje podozrenie, že za firmou stojí niekto, kto nechce byť známy. „Aj to angažmá pána Delca ukazuje na to, že pán Delco, respektíve spoločnosti, v ktorých on pôsobí, sa špecializujú na zakladanie štrukturálnych nástrojov v zahraničí, prípadne skrývanie vlastníctva a zahraničného vplyvu," uviedol Eibl.