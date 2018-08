Maximálna skromnosť, let s prominentným spolucestujúcim: Naši politici by sa mali učiť

RAKÚSKO - Toto sa nestáva každý deň. Jednému z cestujúcich sa počas letu z Barcelony do Viedne podarilo odfotiť rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza. Muža však nezaujal samotný politik, ale spôsob, akým Kurz cestoval. Ako obyčajný človek, bez ochranky a bez výnimiek nízkonákladovou spoločnosťou v ekonomickej triede.

Nikola letel z Barcelony do Viedne nízkonákladovou spoločnosťou Eurowings. „Zrazu sa objavila akási známa tvár. Videl som deti, ako sa s ním fotia a dospelí ho vítali,“ napísal muž na Facebooku. Spýtal sa preto letušky, kto to je. Tá mu povedala že ide o rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza.

Obyčajný človek bez famfár

Okolo Kurza však nebol taký rozruch, aký Nikola čakal. Väčšina politikov totiž cestuje s ochrankou a ostatnými výhodami. Kurz si dokonca vychutnal aj meškanie. „Rakúsky kancelár čakal elegantne so všetkými ostatnými pasažiermi v lietadle, ktorého let sa oneskoril o 2 hodiny, sedí v ekonomickej triede, bez delegácie, bez ochranky a ďalších kravín, bez ktorých by naši politici nemohli ani ísť na záchod,“ uviedol Chorvát.

Zdroj: Facebook/Nikola Grubišic

„Keď sme pristáli vo Viedni, myslel som si, že tam bude aspoň niekto kvôli bezpečnosti, ale ten muž vyšiel von ako ostatní cestujúci,“ napísal Nikola s tým, že Kurz si vzal batožinu a sám opustil letisko. „A potom to porovnám s našimi politikmi, ktorí sa prezentujú, ako naše božstvo,“ dodal.