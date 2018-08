MIMORIADNE Zdrvujúca správa pre Slovensko: Trump chce zaviesť clá na naše autá!

„Zavedieme 25 % clo na každé auto prichádzajúce do USA z Európskej únie,“ povedal Trump na stretnutí so svojimi priaznivcami v štáte Západná Virgínia. Informovala o tom stanica CNBC. Ross predtým pre The Wall Street Journal uviedol, že správa o plánovaných dovozných clách na autá nebude podľa všetkého zverejnená do konca augusta, pretože v súčasnosti ešte stále prebiehajú rokovania s Mexikom, Kanadou aj Európskou úniou.

Pre Slovensko sú autá najdôležitejším vývozným artiklom

Ross zároveň dodal, že skúmanie materiálov dodaných automobilkami, ktoré sa k plánovaným clám vyjadrujú, trvá o niečo dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. Niektoré štatistiky uvádzajú, že export automobilov dosiahol hodnotu viac než 11 mld. EUR a tvoril tak z celkového slovenského exportu až 17,2 %. Automobily sú tak jednoznačne naším najdôležitejším vývozným artiklom.