Brusel sa snažil márne: Trump je neoblomný, odmietol ponuku na zrušenie dovozných ciel

"Nie je dosť dobrý," zareagoval Trump v rozhovore pre agentúru Bloomberg na návrh komisárky EÚ pre obchod Cecilie Malmströmovej. Tá vo štvrtok (30.8.) na pôde Európskeho parlamentu uviedla, že Brusel je ochotný znížiť clá na nulu, vrátane ciel na autá, ale v prípade, že to bude obojstranné.

Trump to ale odmieta. Ako smerom k EÚ dodal, "k ich spotrebiteľským zvyklostiam patrí kupovať vlastné autá, nie naše". Zároveň opäť prirovnal Európsku úniu k Číne, voči ktorej Washington plánuje zaviesť ďalšie dovozné clá. Tentoraz by sa týkali tovarov v hodnote 200 miliárd USD (171,06 miliardy eur). "Európska únia je zlá takmer rovnako ako Čína, iba je menšia," dodal Trump.

Podľa Trumpa je obchod s autami medzi USA a EÚ nevyvážený, nakoľko Spojené štáty uplatňujú dovozné clo na osobné autá z Európskej únie vo výške 2,5 %, zatiaľ čo EÚ na americké autá vo výške 10 %. To je podľa neho aj dôvod, prečo by USA mali mať právo na zvýšenie dovozných ciel na európske autá a autokomponenty. Trump však nepoukazuje na fakt, že na dovoz ľahkých úžitkových áut z EÚ uplatňujú USA až 25-percentné dovozné clo, zatiaľ čo v opačnom smere je to rovnako ako v prípade osobných áut 10 %. Pritom tento segment je pre americké automobilky kľúčový.

Úplné zrušenie dovozných ciel na autá by tak pre firmy ako General Motors a Ford veľký rozdiel neznamenalo. Naopak, pre nemecké koncerny BMW a Daimler by zrušenie 25-percentných ciel na športovo-úžitkové autá bolo veľkou pomocou.

Juncker: Ak Trump zavedie clá na autá z EÚ, zareagujeme rovnako

Európska únia (EÚ) zareaguje na akékoľvek americké clá uvalené na automobily vyrobené v Európe. Uviedol v piatok predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Podľa belgickej televíznej stanice RTBF šéf exekutívy EÚ tým zareagoval na štvrtkové (30.8.) vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa pre agentúru Bloomberg, že zvažuje zaviesť clá na európske autá, čím by ohrozil "obchodné prímerie" uzavreté medzi Úniou a USA koncom júla počas Junckerovej návštevy vo Washingtone. Cieľom júlových rokovaní bolo zabrániť vyostreniu obchodného konfliktu medzi EÚ a USA.

"Ak to urobí on, my tak urobíme tiež," odkázal Juncker v rozhovore pre nemecký televízny kanál ZDF. EÚ vo štvrtok urobila voči Amerike zmierlivé gesto, keď eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová oznámila, že v prípade obchodnej dohody s USA je Únia ochotná úplne zrušiť clá na americké priemyselné výrobky vrátane áut, ak to Spojené štáty urobia tiež.

"Sme dokonca ochotní znížiť aj clá na autá až na nulu, ak to bude obojstranné," povedala Malmströmová pred členmi výboru Európskeho parlamentu (EP) pre obchod. Trump prvýkrát na jar tohto roku pohrozil plánmi na zavedenie ciel vo výške 25 % na automobily dovážané z krajín EÚ.