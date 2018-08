OSN kritizuje Japonsko: Dôvodom je neľudské zaobchádzanie s robotníkmi vo Fukušime

Desaťtisíce robotníkov, ktorí sa podieľajú na odstraňovaní škôd tejto prevádzky, sú totiž údajne vykorisťovaní a vystavení toxickej radiácii, tvrdí trojica pozorovateľov OSN pre nebezpečný odpad, novodobé otroctvo a zdravie. "Medzi robotníkmi najatými na dekontaminovanie Fukušimy sa údajne nachádzajú migranti, uchádzači o azyl a ľudia bez domova," uviedli pozorovatelia v spoločnom vyhlásení zverejnenom vo štvrtok v Ženeve.

Japonské ministerstvo zahraničných vecí však reagovalo, že inkriminovaná správa zbytočne vyvolala nedorozumenie a obavy. "Je to poľutovaniahodné, pretože dané vyhlásenie je založené na jednostranných obvineniach, ktoré môžu zvýšiť utrpenie ľudí v postihnutej oblasti," uviedol rezort diplomacie.

Vo Fukušime-1 nastalo v marci 2011 po silnom zemetrasení a následnej vlne cunami roztavenie jadra v troch zo šiestich reaktorov. Prevádzkovateľ elektrárne, spoločnosť TEPCO (Tokyo Electric Power), vyhlásil, že vyradenie elektrárne z prevádzky bude trvať približne štyri desaťročia. Japonské ministerstvo spravodlivosti v júli oznámilo, že štyri stavebné firmy si na dekontaminačné práce vo Fukušime-1 najali zahraničných robotníkov.

Títo prešli kontroverzným zaškoľovacím programom, zavedeným v roku 1993 so zámerom odovzdať príslušné zručnosti rozvojovým krajinám. Tento program je však kritizovaný za to, že japonským spoločnostiam poskytuje krytie pri dovážaní lacnej pracovnej sily do krajiny.