Čínske úrady v pohotovosti: Pred tajfúnom Yagi evakuovali vyše 200-tisíc obyvateľov

Tajfún Yagi zasiahol provinciu Če-ťiang krátko pred polnocou miestneho času, pričom rýchlosť vetra dosiahla 102 kilometrov za hodinu. Búrka zároveň prinesie hustý dážď a postupne zoslabne, presúvajúc sa severozápadným smerom do vnútrozemia, informovala v pondelok agentúra Sinchua.

Leto je v Číne sezónou tajfúnov. Yagi je pomenovaný podľa japonského slova "jagi", čo znamená "koza". Je už poradí 14. tohtoročným tajfúnom v krajine. Meteorológovia preň v nedeľu vydali modrú výstrahu. Čína má štvorstupňovú farebnú stupnicu poveternostných výstrah, kde červená predstavuje najväčšiu hrozbu. Nasledujú oranžová, žltá a modrá.

