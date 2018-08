Obrovský požiar v Chorvátsku: VIDEO Vydesení turisti, nebo zmizlo, museli sme utekať

Obrovský požiar zachvátil miesta neďaleko chorvátskej destinácie Omiš. Horelo aj v okolí pobrežných miest Medič a Mimice. V tejto lokalite dovolenkovali počas požiaru aj Česi a Slováci. Požiar vypukol včera krátko pred druhou poobede pri Lokva Rogoznica v oblasti Ivašnjak. Dôvodom rozšírenia požiaru bol silný vietor.

Nebo zmizlo, museli sme utekať

Medzi plameňmi sa pohyboval aj český turista Martin. „Začalo to malým dymom a prejazdom hasičov, tak sme sa šli pozrieť, čo sa deje. Zo začiatku sme si mysleli, že to nič veľké nebude, ale asi 10-15 minút na to už nebolo vidieť nebo, len dym. Tak sme si zabalili to najdôležitejšie a utekali sme z apartmánu do auta,“ opísal desivý zážitok pre portál TN.cz Martin.

„Radšej sme odišli do bezpečnej vzdialenosti, z ktorej sme to následne točili. Fúkal silný vietor, kvôli ktorému sa požiar veľmi rýchlo šíril ďalej. Deti boli vystrašené, domov sme sa vrátili až okolo 21. hodiny, kedy už boli vidieť len malé plamienky,“ povedal turista, ktorí je v Chorvátsku na dovolenke. Kvôli plameňom uzavreli aj jadranskú cestu číslo 8.

Zdroj: Facebook/Vatrogasci - Oni su naši Heroji

Požiar je pod kontrolou

Všetko už je pod kontrolou hasičov, ktorí výborne zareagovali, povedal starosta Blaženko Boban. „Neboli spálené žiadne domy a ani ľudia neutrpeli žiadne zranenia,“ opísal situáciu. Veliteľ zásahu pochválil, že skvele zafungovala aj letecká podpora. Hasiči využili aj s pomocou svojich diaľničných kolegov, ktorí im pristavili cisterny práve na priľahlú diaľnicu. Prácu hasičom komplikoval náročný terén a silný vietor.

Zdroj: Facebook/Vatrogasci - Oni su naši Heroji

Zásah trval 28 hodín a hasiči spotrebovali asi 1800 ton vody. Podľa chorvátskych hasičov horela oblasť o rozlohe 70 hektárov, väčšinou v oblasti s hustým porastom, a to najčastejšie borovicové lesy. Na mieste zasahovalo vyše 20 jednotiek hasičov, asi 180 mužov a 44 vozidiel.

Zdroj: Facebook/Vatrogasci - Oni su naši Heroji

Oheň okrem škôd na lesnom poraste tiež spálil dve cisterny. Štrnásť hasičov muselo pred plameňmi utiecť. Plamene však našťastie nikoho nezranili.