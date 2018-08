FOTO Peklo v Indonézii nemá konca: Počet obetí ničivého zemetrasenia neustále stúpa

Turistami vyhľadávaný Lombok postihol vo štvrtok silný dotras s magnitúdou 6,2. V jeho dôsledku sa zrútili budovy poškodené nedeľným zemetrasením s magnitúdou 7,0. Dotras si vyžiadal životy najmenej troch ľudí a ďalších 24 osôb utrpelo zranenia. Desaťtisíce ľudí prišli o strechu nad hlavou.

Indonéziu často sužujú zemetrasenia vzhľadom na to, že sa nachádza na tzv. Ohnivom kruhu, kde sa odohráva až 90 percent všetkých zemetrasení na svete. V decembri 2004 silné zemetrasenie s magnitúdou 9,1 pri indonézskom ostrove Sumatra vyvolalo vlnu cunami, ktorá vo vyše desiatke krajín juhovýchodnej Ázie zabila 230.000 ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Fauzy Chaniago

Silné zemetrasenie, ktoré 5. augusta zasiahlo indonézsky ostrov Lombok, zdvihlo jeho povrch o 25 centimetrov. Informovali o tom vedci z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a Kalifornského technologického inštitútu, ktorí prostredníctvom satelitných snímok zmapovali povrchové deformácie a zmerali zmeny na povrchu ostrova.

Blízko epicentra na severozápade Lomboku sa zem zdvihla o štvrť metra, na niektorých miestach však naopak klesla o päť až 15 centimetrov. Podľa NASA by takéto satelitné pozorovania mohli pomôcť úradom pri reakcii na zemetrasenia a ďalšie prírodné i človekom spôsobené katastrofy.

#Earthquake_alert - According to NASA #satellite #imagery, most of the land is lifted up to 25 cm in 6 days (Jul 30, 18 - Aug 5, 18) mainly in NW #Lombok . From the #deformation pattern, scientists found fractures of tectonic plates due to the #earthquake. pic.twitter.com/YXAmHG90yo https://t.co/z5rnf5aL2W