VIDEO Únos na letisku v USA: Posledné slová muža, potom sa lietadlo zrútilo

Nikto iný na palube nebol, uviedli miestne médiá. Incident sa stal v piatok večer miestneho času (v sobotu skoro ráno SELČ). Muž, ktorý lietadlo uniesol má 29 rokov, pracoval ako mechanik nemenovanej leteckej spoločnosti a konal sám. V čase havárie sa na palube lietadla s najväčšou pravdepodobnosťou nenachádzali žiadni pasažieri. Podľa CNN išlo o dvojmotorové turbovrtuľové lietadlo typu Q-400 kanadského výrobcu Bombardier.

K unesenému stroju okamžite vzlietli dve stíhacie lietadlá typu F-15s, ktoré ho však nezostrelili. Prázdne, 76-miestne lietadlo, ktoré pilotoval jediný únosca, sa zrútilo po približne 30 minútach letu na ostrove Ketron. Príčiny havárie neboli bezprostredne známe. Podľa CNN mal muž, ktorý lietadlo uniesol, v úmysle spáchať samovraždu. Polícia však zatiaľ túto informáciu nepotvrdila. Muž pred haváriou prehovoril.

„Nevedel by som, ako pristáť, nemal som to ani v pláne. Chcel som len spraviť pár manévrov a zistiť, čo dokážem. Všetko je super. Spravil som okruh okolo Rainier a je to krásne,“ povedal muž na nahrávke.

#BREAKING Alaska Airlines says it is aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air plane from Seattle-Tacoma International Airport. This video was taken by a woman who lives south of the airport. She says this is the plane. (Courtney Jensen Junka) pic.twitter.com/Zh3E4aGfSk