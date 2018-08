Smrť a ticho na Ukrajine, VIDEO Kuriózna pomoc veteránov vojakom: Jedzte, kým sa nestrieľa!

„Jedzte rýchlo, kým je to teplé a nestrieľa sa,“ hovorí Olexij Kačka a otvára ešte teplé krabice pre vojakov, ktorí nečakali takúto pochúťku. „To je pre nás? Toto všetko je pre mňa? Nepriateľ je odtiaľ menej ako 80 metrov, môže sa kochať vôňou. Nech sa im zbiehajú sliny,“ ironicky poznamenáva Olexij.

Zdroj: youtube/afp

Neobyklá operácia: Pizza pre vojakov na fronte

Bohdan Čaban a Olexij Kačko, obaja vo veku 23 rokov, bojovali ako dobrovoľníci proti proruským separatistom na východe krajiny, kým si v máji otvorili vlastnú pizzeriu Pizza Veterano v Mariupole, poslednom veľkom meste na juhovýchode krajiny pod kontrolou vlády v Kyjeve. Pizzeria, ktorá zamestnáva hlavne vojnových veteránov a utečencov pred vojnou, sa hneď pustila do neobvyklej operácie. Dodáva pizzu ukrajinským vojakom na fronte, ktorý sa nachádza 20 kilometrov vzdušnou čiarou od Mariupolu.

Nápad dostal Olexij, keď sa pozeral na televízny seriál o amerických vojakoch v Iraku a jeden z nich sníval o tom, že sa naje ešte teplej pizze. „Pomyslel som si, že je to skvelý nápad. A ukázalo sa, že je to naozaj skvelý nápad,“ hovorí. Vo vojne utrpel zranenia, odobrali mu časť pľúc. Rozhodol sa, že využije invalidnú penziu na to, aby si otvoril kaviareň.

Na snímke Olexij (vpravo). Zdroj: youtube/afp

Pizza Veterano

S Bohdanom si otvorili sieť Pizza Veterano, ktorú pred niekoľkými rokmi v Kyjeve založil iný bývalý vojak a od tej doby sa úspešne rozvíja. „Nerobíme to pre peniaze, ale aby sme dali prácu veteránom, ktorým strašne chýba, a pomohli im zvyknúť si na normálny život,“ vysvetľuje Olexij. Ich pizzeriu otvorili pred troma mesiacmi. Sám Olexij spomínal na to, že aj on si na fronte želal pizzu. Každý týždeň Olexij a Bohdan vyrážajú na front s dodávkou pizze zaplatenou z dobrovoľných darov. Z bezpečnostných dôvodov si dohodli s velením časy a miesta svojich návštev.

Zdroj: youtube/afp

Dovoz musí byť bezpečný

„Privážame vojakom 20 veľkých balení pizze, striedavo rôznym jednotkám,“ vysvetľuje Bohdan, nosiaci prilbu s logom amerických špeciálnych síl, ktorá vraj dodáva jeho práci "správny zápal". Tentokrát prišiel rad na dedinku Vodjane, odkiaľ prakticky všetci miestni obyvatelia utiekli pred vojnou. „Snažíme sa, aby rozvoz pizze bol úplne bezpečný,“ uisťuje Bohdan a šliape na plyn terénneho vozidla, rútiac sa po rovnej ceste asi 300 metrov od pozícií separatistov.

Zdroj: youtube/afp

Na mieste najskôr zastaví pri poslednom ukrajinskom kryte pred povstaleckým územím, kde vyloží niekoľko škatúľ, a potom sa vydá do zákopov. Vojaci ho vítajú s radosťou v zóne, kde je nebezpečenstvo také, že nepoužívajú mobilné telefóny, nesvieti sa, nefajčí a len šepkajú. Tlačia mu ruky a ďakujú, že ich aspoň raz ušetril prídelu studenej polievky bez chuti.

Zdroj: youtube/afp

Pochopia, že nie sú sami

Ale nie je to jedlo, na čom skutočne záleží, uisťuje veliteľ práporu Vadym Sucharevskyj. „Keď vojak, ktorý sa tu kryje pred ustavičnou paľbou, uvidí prichádzať chlapíka s pizzou, pochopí, že nie je sám, ale že sa veľa ľudí za neho modlí, myslí na neho, na jeho zdravie a na víťazstvo.“ Podľa prezidentskej kancelárie viac ako 300-tisíc Ukrajincov prešlo bojmi na východe. Konflikt si počas štyroch rokov vyžiadal viac ako 10-tisíc mŕtvych. Kyjev a Západ obviňujú Rusko, že vojensky podporuje separatistov. Moskva to popiera, cez početné známky prítomnosti ruských vojakov na ukrajinskom území, podotkla AFP.

Zdroj: youtube/afp