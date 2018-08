Nové detaily smrteľného útoku žraloka na Čecha (†42) v Egypte: Spoveď z miesta nešťastia plná hrôzy

"My sme dostali informáciu, že zomrel na zranenia, ktorá bola následkom útoku žraloka," povedala Lagronová. Muž bol v Egypte na dovolenke s cestovnou kanceláriou Exim Tours. Jej hovorca Stanislav Zíma uviedol, že nešťastie sa stalo okolo 15:00 SELČ. "Napadol ho pravdepodobne žralok v hlbšej vode pod mólom," povedal Zíma. Dodal, že za dvadsať rokov praxe v cestovnom ruchu podobný prípad nezažil. Čech bol podľa informácii uybtovaný v hoteli Calimera Habiba Beach Resort.

Šokovaný starosta

Starosta, ktorého oslovil český denník Blesk, vyjadril prekvapenie z tejto tragédie. Podľa neho žralok Čecha napadol vzápätí po tom, ako skočil z móla do mora. Celému útoku sa mala z móla prizerať manželka zosnulého. Keby do vody skočila tiež, dnes by už nemusela byť medzi živými.

Podľa Wagdyho mal žralok na plavca zaútočiť okamžite po tom, čo skočil do vody. Zviera malo muža stiahnuť pod vodu. Štyridsaťdvaročný Čech pravdepodobne zomrel okamžite. Jeho zohavené telo vyplavilo 10 až 15 metrov ďalej na hotelovej pláži. „Trvalo nejakú dobu, než telo vyplávalo na hladinu,“ opísal situáciu starosta. Žralok mal mužovi odkusnúť obe ruky a jednu nohu.

Satelitná snímka pláže, na ktorej došlo k tragédii. Zdroj: maps.google.com

Úrady v letovisku vydali zákaz šnorchlovať a plávať v rozsahu 15 kilometrov od miesta útoku zvieraťa. Podľa starostu ľudia plávajúci na hladine práve okolo poludnia predstavujú pre žralokov objekt záujmu. Potápači by sa mali cítiť v bezpečí. „V oblasti žije 17 rôznych druhov žralokov a žiadny nikdy nenapadol potápača,“ povedal starosta Atef Wagdy.

Pozvali si odborníkov

Na príčinu a okolnosti útoku sa pozrú odborníci. „Máme tu dvoch profesorov z Káhiry, ktorí sa špecializujú na chovanie žralokov. Na výskume už začali pracovať,“ povedal starosta populárnej dovolenkovej destinácie. Podľa jeho slov na podobné útoky nie sú v lokalite vôbec zvyknutí. „Z lode hliadkujú v okolí a podvodnými kamerami robia aj prieskum miesta tragédie. Detaily zatiaľ nemáme,“ opísal snahy odborníkov.

Zdroj: maps.google.com/Александр Балашко

Starosta tiež vyvrátil tvrdenia o tom, že by útok mohla nepriamo spôsobiť loď s dobytkom, ktorá mala vyhadzovaním mäsa do mora žraloka prilákať. „Okolo nehody sa objavuje mnoho špekulácii, ale na odpovede si musíme počkať,“ dodal Atef Wagda.

Nenápadný návrat rodiny

Pozostalí zosnulého podľa Zímy odmietli pomoc psychológa. Po mužovi podľa portálu Blesk ostali dve deti. "Rodina po tragédii prejavila želanie vrátiť sa čo najskôr do vlasti," uviedol marketingový riaditeľ cestovnej kancelárie Exim Tours Stanislav Zíma.

Matka s dvoma deťmi požiadali cestovnú kanceláriu o to, aby do rodnej krajiny neleteli v "lietadle plnom Čechov". Tá jej podľa Blesku vyhovela. Rodina by mala byť už späť v Česku, povedal v sobotu popoludní Zíma.

Zíma povedal, že cestovná kancelária dokopy s poisťovňou následne zaistí repatriáciu zosnulého. To však podľa neho môže trvať dni aj týždne. Polícia chce telo vyšetriť, aby sa zistilo, aký druh žraloka útočil. Žraloka potom budú chcieť podľa zimy tamojšie úrady zabiť.

Pláž pri mieste, kde sa nešťastie stalo, je podľa neho uzavretá. "V oblasti Marsá Alam odporúčame klientom, aby sa kúpali v hotelových zátokách a plytších lagúnach a určite neplávali na otvorené more ďaleko od brehu," dodal.

Zájazdy ľudia nerušia

Podľa podpredsedu Asociácie cestovných kancelárií ČR Jana Papeža klienti mieriaci do rovnakého hotela nepanikária. Reakcie klientov cestovných kancelárií sú zatiaľ pragmatické. "Vníma sa to ako nešťastie, ktoré sa môže stať kdekoľvek. Je to brané ako príroda, ktorá taká je. Ani klienti, ktorí mieria do toho istého hotela, zájazdy nestornujú, berieme to všetci bez paniky ako vec, ktorá sa môže stať," povedal Pápež.

Zdroj: tripadvisor.cz/robert s

Podľa Jána Bezdeka, hovorcu CK Fischer, delegáti nezaznamenali, že by ľudia chceli rušiť dovolenku. Potvrdila to aj hovorkyňa CK Firo-tour Eva Němečková, podľa ktorej sa väčšinou ani ľudia delegátov na podrobnosti nepýtajú. "Aký bude vplyv na predaj zájazdov do Egypta, sa ešte len ukáže v budúcom týždni," dodal Petr Šatný z CK Alexandria. Ani podľa neho nechce nikto zájazd stornovať.

Agentúre Invia sa podľa jej marketingového riaditeľa Michala Tůmu ozvalo do desať klientov s dotazom na zmenu zájazdu, väčšinou išlo o neskoršie odchody za viac ako desať dní.