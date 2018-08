Orbán sa opäť stretol s odporom: Kyjev ostro protestoval proti jeho výrokom

Server s odvolaním sa na správu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí pripomenul, že Orbán sa v prejave na 29. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad venoval v rámci viacerých zahraničnopolitických tém aj Ukrajine. Vyjadril názor, že nie je reálne, aby sa Ukrajina stala členom Európskej únie ani členom NATO.

"Maďarská strana by mala prestať s takýmito vyhláseniami, pretože to poškodzuje vzájomné dvojstranné vzťahy," píše sa v dokumente ukrajinského rezortu diplomacie. Vyhlásenie maďarského ministerského predsedu podľa Kyjeva nie je v súlade s politikou Únie a svedčí o tom, že Maďarsko volí namiesto spolupráce cestu konfrontácie a zasahuje do vnútorných záležitostí Ukrajiny.

Ukrajinská strana súčasne predložila maďarskej strane aj protestnú nótu v súvislosti s rozhodnutím maďarskej vlády vymenovať ministerského splnomocnenca pre ekonomický rozvoj Zakarpatskej oblasti a pre rozvoj maďarských materských škôlok v karpatskom oblúku. "Tým sa do pôsobnosti maďarského splnomocnenca dostala aj časť suverénneho územia Ukrajiny," zdôvodnilo svoj protest ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.