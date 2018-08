Veľké povstanie proti Babišovi: Tvrdý odkaz premiérovi, bojkot speváckej hviezdy

Vyjadril v ňom totiž nechuť voči Babišovi, ktorý vlastní niekoľko médií a sponzoruje aj hudobné podujatia. Medzi nimi sa týči predovšetkým medzinárodne uznávaný festival Colours of Ostrava. Premiéra, ktorý má problémy so zákonom, nazýva „šéfom“ či „grantovým magnátom“. Dodáva, že si zároveň uvedomuje svoje pokrytectvo, keďže dal rozhovor Mladej Fronte a hrávajú ho napríklad na hudobnej televízii patriacej Babišovi.

Preto sa rozhodol Babiša bojkotovať. „Mám vo svojej zmluve o diele klauzulu, ktorou si vyhradzujem právo nehrať tam, kde tečú Šéfove peniaze. Pripájam k tomu teraz aj svoj bojkot Mafry a všetkých bezškrupulóznych, konkurenciu a životné prostredie likvidujúcich podnikov Veľkostatkohnojára,“ uviedol Klus.

Status napísal ešte pred dvomi týždňami a za tú dobu sa umelca rozhodli podporiť niekoľkí jeho kolegovia. Patria medzi nich spevák Matěj Ruppert z Monkey Business, herečka Iva Pazděrková či spevák a herec Jiří Macháček, ktorého správu na Facebooku zverejnil samotný Klus. Macháček tak urobil po tom, čo sám vystúpil na festivale Colours of Ostrava.

„Zrazu vidím, že si vyhlásil bojkot firiem a médií jedného zo sponzorov tohto festivalu. Zhodou okolností je to náš trestne stíhaný premiér, že áno. A teraz si predstavujem, že my dvaja sa stretneme, a ja ti už nebudem môcť povedať, že sa zaňho hanbím. A pritom je to pravda," napísal spevák.

Babiš podľa Macháčka posúva demokraciu k autokracii. „Pokiaľ chcem mať možnosť kritizovať nejakého človeka, nemôžem to robiť, pokiaľ vystupujem v jeho médiách alebo na akciách, ktoré podporuje,“ povedal Macháček v rozhovore pre DVTV.

Ako sa v rozhovore pre idnes.cz vyjadril sám Babiš, Klusa osobne nepozná. „Viem, že má voči mne negatívny názor. Snažil som sa s ním v minulosti stretnúť, to odmietol. Ak ho tá myšlienka napadla kvôli Colours of Ostrava? Neviem. Moja bývalá firma sponzoruje ten festival dlho. Mňa to mrzí, pretože ma nepozná,“ uviedol.

Český premiér so slovenskými koreňmi zároveń tvrdí, že oni vyhrali voľby a vláda dostala dôveru, preto by im mali dať šancu. „Ja som v minulosti podporoval kultúru, plno spevákov, ako minister financií som navyšoval peniaze do filmu, takže nechápem, čo mi je vyčítané,“ čuduje sa Babiš.

Klus tvrdí, že na kávu ho pozval Babiš „asistentom asistenta cez svoju bývalú manažérku" v roku 2012. Spevák vtedy podľa svojich slov upozorňoval na možnú „berlusconizáciu spoločnosti". Ako vysvetľuje, Babiš ho vtedy mal považovať za paranoidného a zaujatého, pričom stretnutie odmietol Klus z dôvodu, nech prehovoria skutky. „Pol roka na to kúpil Mafru," uzatvára Klus.