Pekelná predpoveď: Na dovolenke na juhu Európy pôjde už o život, padnúť má 50-tka

BRATISLAVA/LONDÝN - Pre Pyrenejský poloostrov bola vydaná extrémna predpoveď počasia na tento týždeň. Postupne by teplota k víkendu mala dosahovať 48 až 50 stupňov Celzia. Najhoršie na tom má byť juhozápad Španielska a juh Portugalska. Ak budete v týchto oblastiach tráviť dovolenku, dávajte si dobrý pozor na vaše zdravie.

Turistov mieriacich do juhozápadnej Európy treba upozorniť na riziko vysokých teplôt, ktoré by mohli tento týždeň pokoriť rekord. Meteorológovia podľa portálu SkyNews odporúčajú dovolenkárom v Španielsku, Portugalsku, ale aj juhozápadnom Francúzsku, aby sa pripravili na extrémne horúčavy a počas najteplejších častí dňa nevychádzali von. Rovnako tak by mali dbať aj na primeraný pitný režim.

"Oblasť vysokého tlaku prinesie suché a slnečné počasie v Iberii a juhozápadnom Francúzsku s horúcim vzduchom, ktorý bude prúdiť zo severnej Afriky," uviedla odborníčka Isobel Langová s tým, že by mohlo od polovice týždňa dôjsť k prepísaniu historického teplotného rekordu. Vrchol by mali horúčavy dosiahnuť cez víkend.

Momentálne teplotný rekord v Španielsku predstavuje 47,3 stupňa Celzia a v Portugalsku 47,4 stupňa Celzia, no tieto údaje by mohli byť pokorené. Vnútrozemie Portugalska a juh Španielska totiž očakávajú teploty okolo 48 stupňov a viac. Najvyššie kontinentálne európske maximum, a to 48 stupňov, bolo zaznamenané v júni 1977 v gréckych Aténach.

Server severe-weather.eu uvádza, že najvyššie teploty na juhozápade Španielska by v piatok tretieho augusta mohli dosiahnuť 44 až 46 stupňov, na juhu Portugalska 45-49 stupňov. V sobotu na juhozápade Španielska stúpnu na 44-47 stupňov, na juhu Portugalska na 47-51 stupňov. V nedeľu to bude 42-45 °C na juhozápade Španielska a 46-50 °C na juhu Portugalska.