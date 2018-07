Mimoriadne horúčavy: PREDPOVEĎ Extrémy sa budú zhoršovať, nebezpečenstvo stúpa

Kým na Slovensku sme si ešte nestihli naplno užiť teplé letné dni, na iných miestach severnej pologule je opak pravdou. Mimoriadne horúčavy k nám dorazili cez víkend, teplotné rekordy však v minulých týždňoch padli v Japonsku, Kanade, Škandinávii či na severe Afriky. Požiare trápia Grécko či Kaliforniu, sucho zas Angličanov. Horúčavy si vyžiadali aj niekoľko obetí. Odborníci zdôrazňujú, že za extrémnymi výkyvmi je prebiehajúca klimatická zmena.

Nejde totiž len o horúčavy, ale aj o prudké zmeny počasia, kedy sa vlny horúčav striedajú s intezívnymi búrkami a lejakmi. „Častejší výskyt a zvyšujúca sa intenzita vĺn s mimoriadne vysokými teplotami je jedným z najzrejmejších prejavov zmeny klímy,“ povedal pre ČT 24 meteorológ Michal Žák s tým, že desiatky staníc na severnej pologuli zaznamenali v minulých týždňoch najvyššie teploty v dejinách merania.

In extremely hot summer, wildfires are hitting the Arctic Circle https://t.co/eFn36eOcWS Once relatively fire-free, Arctic areas are now likely to become more susceptible to fires because of #ClimateChange, climate scientists say @wef #ParisAgreement #ClimateAction pic.twitter.com/cWKPHMJgKi