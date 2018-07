Trump sa vyjadril štipľavo na adresu Čiernej Hory: Môžu začať tretiu svetovú vojnu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump spochybnil systém vzájomnej ochrany členských štátov Severoatlantickej aliancie, ktorý by mohol "veľmi agresívnym ľuďom" v Čiernej Hore umožniť začať tretiu svetovú vojnu.

Šéf Bieleho domu sa tak vyjadril v rozhovore s Tuckerom Carlsonom z televízie Fox News, ktorý stanica odvysielala v utorok. Rozhovor sa uskutočnil v pondelok po summite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Helsinkách.

Trump sa s Carlsonom rozprával o NATO, keď sa ho novinár spýtal, prečo by mal jeho syn brániť Čiernu Horu, ak by sa stala terčom útoku. Prezident na to odpovedal, že si kladie tú istú otázku. Čierna Hora "môže začať byť agresívna a gratulujem, sme v tretej svetovej vojne," uviedol Trump.

Čierna Hora sa pridala k NATO v roku 2017, čo sa stretlo s odporom Ruska a vzťahy medzi oboma krajinami sú odvtedy na bode mrazu. Trump je dlhodobým skeptikom aliancie. Ako pripomína agentúra AP, je nepravdepodobné, že by napätie okolo Čiernej Hory podnietilo jadrovú vojnu.