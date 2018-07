Putin šokoval po finále MS vo futbale: Neuveríte, čo sľúbil fanúšikom

Vladimir Putin, Zdroj: SITA/AP Photo/Martin Meissner

MOSKVA - Zahraniční návštevníci s "legitimáciou fanúšika" z práve skončených majstrovstiev sveta vo futbale budú mať do konca tohto roka mnohonásobný bezvízový vstup do Ruska. Oznámil to ruský prezident Vladimir Putin, ktorého v noci na pondelok citovala agentúra TASS.