Vo francúzsko-ruských vzťahoch sa objavujú pozitívne signály, povedal Putin

"Postupne sa obnovujú tradičné mechanizmy spolupráce a to nám dáva dôvod domnievať sa, že sa nám podarí prekonať všetky ťažkosti, s ktorými sme nedávno zápasili a pokračovať v ceste pozitívneho rozvoja komplexných vzťahov," povedal Putin podľa agentúry TASS v nedeľu na stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Putin ďalej poznamenal, že dobrým impulzom pre rozvoj vzťahov medzi oboma krajinami bolo najnovšie medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade. Pozitívna dynamika bola zaznamenaná v obchodno-ekonomickej sfére, kde sa v prvých šiestich mesiacoch kalendárneho roka dosiahol 19-percentný nárast obchodu.

Šéf Kremľa avizoval aj stretnutie poslancov parlamentov oboch krajín, podrobnosti však neuviedol. Macronovi zablahoželal k štátnemu sviatku Francúzska - Dňu Bastily -, ktorý si krajina pripomenula v sobotu, ako aj k postupu francúzskych futbalistov do finále majstrovstiev sveta, kde v nedeľu zdolali Chorvátsko.

Macron, ktorý prišiel do Kremľa v spoločnosti svojej manželky Brigitte, povedal, že dúfa, že Moskva a Paríž si budú naďalej vymieňať názory nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj o aktuálnych medzinárodných otázkach, ako je napríklad Sýria. Ocenil tiež ruský futbalový tím, "ktorému sa napriek všetkým prognózam podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky", ako aj organizáciu majstrovstiev sveta.

Stretunie s Orbánom

Majstrovstvá sveta vo futbale, investície do energetiky a hospodárske vzťahy boli témami nedeľňajšieho stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina a maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskve. Uviedla to agentúra MTI. Podľa Orbánovho hovorcu Bertalana Havasiho sa na stretnutí hovorilo o vplyve globálnych investícií do energetiky na Európu. Dôležitou témou bol plynovod TurkStream, ktorý je aj pre Maďarsko "mimoriadne dôležitý".

Pokiaľ ide o "vlajkovú loď" dvojstrannej hospodárskej spolupráce, teda rozšírenie maďarskej jadrovej elektrárne Paks, všetko prebieha "podľa plánu". Projekt zrealizuje ruský štátny koncern Rosatom a financovať ho budú z 80 percent ruské štátne banky. Výstavba dvoch nových blokov sa má začať do konca októbra 2019, uviedla agentúra TASS. Orbán ocenil priebeh 21. majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré nazval športovou udalosťou hodnou ruskej kultúry. Avizoval, že s Putinom sa znova stretne 18. septembra v Moskve.