Výdatné búrky trápia obľúbenú dovolenkovú destináciu: Spôsobili početné záplavy

Úrady v stredu informovali, že hasiči absolvovali 160 výjazdov do okolia miest Mándra a Néa Péramos juhozápadne od Atén, ktoré spustošili záplavy v zime 2017. Pätnásť ľudí tam museli zachraňovať zo zatopených domov či áut. Povodne si vyžiadali aj uzavretie viacerých ciest v oblasti. Podobné problémy hlásia aj z polostrova Chalkidiki na severe Grécka, ktorý je obľúbeným cieľom turistov, ako aj z okolia mesta Larisa v strednom Grécku.

Flash floods hit several parts of Greece after heavy summer rainstorms pic.twitter.com/OWAgCMpMva