Briti si stavali na Jamajke dom snov: FOTO Manželov podpálili, zomreli strašnou smrťou

KINGSTON - Charlieho (†74) a Gayle (†71) Andersoncov našli v piatok zavraždených v blízkosti ich domu v Mount Pleasant na Jamajke len niekoľko týždňov po tom, čo sa sťažovali na podvod s ich kreditnou kartou vo výške okolo 56-tisíc eur. Miestna polícia potvrdila, že dvojica bola mučená a zapálená predtým, než sa jej podarilo uniknúť z nehnuteľnosti a zostala ležať mŕtva na svojom pozemku. Do väzby zatiaľ vzali jednu osobu.

Zdroje z karibského ostrova pre britský portál The Sun potvrdili, že Gayle našli mŕtvu asi šesť metrov od dverí. Telo jej manžela, s ktorým žila 55 rokov, objavili na svahu asi 40 metrov od domu. Podľa miestnych obyvateľov mali obaja rany na krku a tvári a boli vraj dobodaní. Na fotografiách z miesta činu vidno, že okná boli pred vraždou odstránené a obývačka zapálená.

"Musíme spojiť dohromady veľa nitiek, niektoré z nich ešte nevieme vysvetliť," uviedla polícia. Ženu našli ležať na chrbte a jej telo bolo čiastočne, hoci nie ťažko spálené. Ohoreli jej najmä vlasy, ale tvár zostala nepoškodená. Prilepilo sa ňu aj oblečenie. U muža boli popáleniny sústredené do oblasti genitálií. Medzi jeho telom a domom sa váľali na zemi kusy spáleného odevu, akoby v plameňoch unikal z budovy.

Zdroj: profimedia.sk

"Jedna z izieb bola tiež spálená, ich obývačka, o ktorej som presvedčený, že v nej tiež varili, kým vykonávali stavebné práce v inej časti domu," dodal policajt.

Charlie, ktorý pochádzal z Jamajky, sa do Veľkej Británie prisťahoval pred mnohými rokmi. Oženil sa so zamestnankyňou supermarketu Gayle a usadili sa v anglickom Manchesteri. Po tom, čo odišli do dôchodku, sa vlani vrátili na ostrov, aby si tu postavili svoj domov snov a začali novú kapitolu života. Pár mal spolu dvoch synov, Marka (53) a Glena (54).

Zdroj: profimedia.sk

Detektívi stále vypočúvajú susedov a tvrdia, že dosiahli pokrok vo vyšetrovaní, keď po vražde vzali do väzby jednu osobu. Zisťujú, či otrasný čin súvisí so spomínaným podvodom. Charlieho brat Gerland (64) uviedol, že ho tieto nezmyselné vraždy úplne zdrvili. "Môj brat bol úžasný muž, starostlivý a veľkorysý. Všetci v okolí sú v šoku," dodal.

Sused Anthony Davis (25) sa vyjadril, že okrem neho pomáhalo pri stavaní domu s ôsmimi izbami aj veľa miestnych. Manželia boli veľmi obľúbení a všetci ich mali radi. "Nemôžem uveriť, že sa to mohlo stať takým milým ľuďom."