Arkadij ubil milenku Mariu (†39) na smrť: Polícia odhalila jeho zločin prekvapivým spôsobom

PETROHRAD - V druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad došlo k vražde, ktorá nemusela byť dlho odhalená, ak by k telu obete nepriviedol policajtov pes. Hoci sa Arkadij Antonov domnieval, že svoju mŕtvu milenku Mariu Frolenkovovú dobre ukryl v lese, opak bol pravdou. Nedomyslel totiž zásadný detail.

Antonov podľa miestnych médií povedal, že prišiel o dobrú náladu v momente, keď sa s Frolenkovovou vracali autom späť do mesta z chaty na vidieku a priznala sa mu, že sa stretáva aj s inými mužmi, s ktorými sa spoznala na internetovej zoznamke.

Odbočil na pokojnú lesnú cestu, kde mal Frolenkovovú ubiť na smrť a jej telo zakryť vetvami a lístím. Strach, že jej psí miláčik Foksa pritiahne pozornosť k telu, však bol priveľký, a tak ho odviezol ďalších 10 km, vyhodil ho z vozidla a odišiel.

O niekoľko hodín polícia zbadala malého korgiho pri ceste a zdalo sa, ako by chcel, aby ho muži zákona nasledovali. Napokon ich priviedol priamo k svojej mŕtvej paničke. Antonova zatkli a čelí až 15 rokom väzenia, ak ho odsúdia za vraždu.

Zdroj: pixabay.com

Podľa polície sa Antonov stretol s rozvedenou matkou dvoch detí taktiež na internetovej zoznamke a začali spolu randiť. Frolenkovová netrpela materiálnou núdzou. Viedla luxusný životný štýl, mala vlastný byt, vidiecku chatu a luxusné auto.

Antonov, ktorý sa presťahoval do mesta z Tverskej oblasti, aby tu našiel lepší život, ju bral do reštaurácií a zahŕňal ju darmi, hoci mu Frolenkovová jasne povedala, že nemá záujem o vážny vzťah. On sa však nevzdával.

"Podozrivý bol zadržaný niekoľko hodín po objavení mŕtveho tela obete. Je vo väzbe. Psa si vzali príbuzní obete. Budú sa o neho starať. Vyšetrovanie pokračuje," uviedol policajný hovorca.

Frolenkovová po sebe zanechala syna a dcéru, ktorí ešte chodia do školy. Randiť začala pred niekoľkými rokmi po bolestivom rozvode s manželom.