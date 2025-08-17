Desivé správy z Bruselu: Čaká nás vlna obrovského zdražovania! TÝCHTO produktov sa to týka

BRUSEL - Od konca decembra 2025 začne platiť nová regulácia EÚ, ktorá zakáže dovoz potravín a výrobkov, pri ktorých pestovaní či výrobe došlo k odlesneniu po 31. decembri 2020. Cieľom je zastaviť ničenie dažďových pralesov aj bežných európskych lesov – vrátane tých na Slovensku. Podľa obchodníkov a odborníkov však táto snaha prinesie spotrebiteľom citeľné zdražovanie a menšiu dostupnosť viacerých druhov tovaru.
Sedem surovín pod drobnohľadom Bruselu
Nová smernica sa vzťahuje na kľúčové poľnohospodárske a lesné komodity: káva, kakao, palmový olej, sója, hovädzie mäso, drevo a kaučuk. Kontrola sa netýka len samotných surovín, ale aj spracovaných výrobkov – od čokoládových tyčiniek cez kožené tašky až po drevotrieskové dosky.
Firmy budú musieť preukázať pôvod každého produktu pomocou presných GPS súradníc pestovateľských plôch. Kto informácie neposkytne alebo uvedie nepravdivé údaje, riskuje pokuty, zákaz dovozu či dokonca konfiškáciu tovaru.
Výrobcovia varujú: administratívna záťaž a vyššie náklady
Podľa hlavného ekonóma Commerzbank Jörga Krämera je byrokracia „väčším problémom ako vysoké dane, drahá energia či slabá infraštruktúra“. Odborník pre nemecký Bild upozorňuje, že k ochrane lesov by stačilo, aby dôkaz o pôvode niesol len dovozca, nie všetky firmy v dodávateľskom reťazci.
Nemecké obchodné reťazce ako EDEKA či REWE hovoria o miliónoch dodatočných dokumentov a náročnom zbere dát. Martin Schüller z Fairtrade Germany varuje, že opatrenia môžu tvrdo zasiahnuť drobných pestovateľov v rozvojových krajinách a spôsobiť výpadky dodávok aj pri bio a fairtrade produktoch.
Prehľad – čo všetko môže zdražieť
Podľa odhadov odborníkov a nemeckého BILDu sa zvýšenie cien môže prejaviť už v priebehu niekoľkých mesiacov, pričom najviac sa dotkne:
Potraviny:
- káva
- kakao
- hovädzie mäso
- sója a výrobky zo sóje
- niektoré rastlinné oleje, margaríny
- čokoládové tyčinky, sušienky, sladké pečivo v čokoládovej alebo orechovej poleve
- zmrzlina
- instantné polievky
- zemiakové chipsy
- dojčenská výživa
Kozmetika a drogéria:
- mydlá
- šampóny
- krémy
- rúže
- riasenky
- zubné pasty
- (všetky obsahujúce palmový olej)
Ďalšie výrobky:
- drevo a drevotrieskové dosky
- kožené tašky a galantéria
- výrobky z prírodného kaučuku
Dopad na globálny juh
Odborníci upozorňujú, že palmový olej, ktorý je terčom obmedzení, patrí medzi najvýnosnejšie plodiny na svete a živí stovky miliónov ľudí, najmä v krajinách ako Indonézia. Vysoká výnosnosť na hektár a stabilný odbyt z neho robia kľúčový zdroj príjmov. Jeho obmedzenie môže viesť k rastu cien potravín, kozmetiky aj bionafty, a podľa kritikov k neplánovanému zvýšeniu ilegálneho vypaľovania lesov.