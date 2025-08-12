Danko po kritike Šaškovho tendra náhle otočil: Veľké priznanie v priamom prenose, TAKTO sa zachováme pri odvolávaní

BRATISLAVA - V čase, kedy opozícia zbrojí proti koaličnému ministrovi za Hlas-SD Kamilovi Šaškovi za otázny tender so záchrankami prichádza aj nový názor z prostredia koalície. Predseda SNS Andrej Danko v priamom prenose povedal, ako sa poslanci národniarov zachovajú pri opozíciou iniciovanej schôdzi ohľadom odvolávania Šaška.
Poslanci SNS odvolávanie, ktoré iniciovala opozičná časť spektra, nepodporia. Danko vyslovil postoj strany vo vysielaní televízie TA3. Šéf SNS argumentoval tým, že takýto krok by bol proti logike koaličnej zmluvy. Strana vraj bude naďalej apelovať na Hlas a ministerstvo zdravotníctva, aby v prípade spomínaných záchraniek nespúšťali ďalší tender.
Danko sa už skôr na sociálnej sieti uzniesol, že by preferoval skôr štátom vlastnené záchranky. S jeho názorom sa už skôr stotožnil aj premiér Robert Fico (Smer-SSD).
"Keby malo byť riešením odvolanie Šaška, tak to urobíme zajtra. Ale to nie je riešením," doplnil svoje stanovisko predseda SNS.
Správu budeme aktualizovať.