Šéf SNS zatlačil Šaška do kúta: Pán minister, budeš musieť hodiť uterák, Danko pred kamerou vypenil!

BRATISLAVA - Po veľkej medializácii záchrankového tendra v réžii ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sa rozpútali doslova preteky v tom, kto skôr vyzve šéfa rezortu na odchod. Po spoločnom brífingu opozície prišiel na rad aj koaličný partner Slovenská národná strana. Jej predseda Andrej Danko apeluje na šaška aby "hodil uterák" a podal tak demisiu.
VIDEO Andrej Danko vyzýva Kamila Šaška na odchod:
Dankovi pretiekla trpezlivosť už skôr, no až teraz, keď sa ozval aj generálny prokurátor, sa rozhodol vyzvať priamo na odchod Šaška aj on. "Pán minister Šaško, budeš musieť hodiť uterák. Nevidím to ináč a o 14:00 hodine očakávame, že zrušiš tento tender," povedal Danko vo videu na sociálnej sieti. Ten sa vysmial aj výsledku tendra. "Úspešný je neznámy podnikateľ s jedným rodinným domom a nechcem nikoho uraziť, ale je to veľký zázrak," povedal šéf SNS.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Podpredseda Národnej rady navyše Šaškovi vytkol aj to, že sa s ním nedá spojiť. "Problémom tendra je, keďže sa s tebou nedá priamo rozprávať, pán minister, že pri kalkulácii štát ráta s týmito nákladmi: 9 osôb na sanitku, to je 300-tisíc eur ročne na mzdy, nájom a energie 30-tisíc, sanitka 50-tisíc, zdravotnícky materiál 60-tisíc, palivo a prevádzka 80-tisíc. Keď to všetko zrátame, vychádza nám, že štát ráta na jednom sanitkovom mieste v objeme nejakých 400 až 500-tisíc eur, čo je šialená suma. Šialenstvo spočíva v tom, že vy chcete na tieto záchranné miesta vynaložiť 2 miliardy," dodal Danko.
Šaško je v pasci: Tender na záchranky haní nielen opozícia, ale aj SNS, UNIKLI výsledky a v hre aj nováčik!
"Chcete povedať, že niekto, kto takéto miesto prevádzkuje, má mať zisk 300 až 500-tisíc eur ročne? .. Veľmi ťa chcem poprosiť, príď s reformnými krokmi. Nastav mapu pacienta, nastav sieť nemocníc, komunikuj aj s oligarchami, ale vysvetli im, kde sú ich hranice. Nič iné nečakám, len to, že tender zrušíte," povedal šéf národniarov na záver.