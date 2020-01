PS/SPOLU: Hlas odovzdaný Kotlebovej strane je hlasom pre Smer-SD, tvrdí Beblavý

BRATISLAVA - Hlas odovzdaný strane Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) je hlasom pre Smer - sociálna demokracia (Smer-SD). Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Spolu - občianska demokracia (Spolu) a programový líder koalície PS/Spolu Miroslav Beblavý. Reagoval tým na stúpajúce preferencie ĽSNS, ktorú by podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus zo 16. januára volilo 13,6 percenta voličov.

Smer - SD podľa Beblavého prevzal vo volebnej kampani obsah a slová ĽSNS. „Tieto dve strany sa zbližujú. Čerešničkou na torte bola nedávno zverejnená fotka, na ktorej sa spoločne ocitli Ľuboš Blaha (Smer - SD) a Milan Uhrík (ĽSNS). Som v šoku, že pán Blaha je aj po zverejnení fotky naďalej na kandidátke Smeru. Keby sa s členom ĽSNS odfotil ktokoľvek z kandidátky PS/Spolu, na kandidátke už dávno nie je,“ priblížil Beblavý. Prieskumy koalície PS/Spolu podľa Beblavého ukázali, že najväčšími živiteľmi nárastu Kotlebovej strany sú sklamaní voliči súčasných vládnych strán.

Odborníčka koalície na rómsku problematiku Irena Biháriová doplnila, že najčastejším dôvodom voľby ĽSNS je apatia voličov. „Títo ľudia už nemajú ísť chuť voliť, lebo zakaždým ich nejaká vláda určitým spôsobom podviedla. Sú presvedčení, že sa nič nezmení, tak to z trucu hodia Kotlebovi,“ objasnila Biháriová. PS/Spolu sa z tohto dôvodu snažia mať ťažisko kampane v teréne. „Chodíme pod dedinách, kde mali doteraz kotlebovci výrazný úspech a vysvetľujeme im, že voľba tejto strany nie je riešením,“ uzavrela.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus zo 16. januára by ĽSNS volilo 13,6 percenta voličov. Agentúra Polis Slovakia jej v ten istý deň namerala voličskú podporu na úrovni 12,4 percenta. Na vstup do parlamentu musí strana získať najmenej päť percent. Voľby do Národnej rady SR sa budú konať 29. februára.