VOĽBY 2020 Pobyt v opozícii by Smeru priniesol odliv ľudí, myslí si politológ

Podľa politológa Smer - SD a jeho vedenie nie sú schopní garantovať prístup k moci a tento trend je čoraz viditeľnejší a nezvratný, čo by znamenalo odliv ľudí zo strany. „Takže Robert Fico sa zrejme obáva tohto. Strana je do veľkej miery budovaná na princípe personálnych a mocenských lojalít a pri ideologických obratoch čoraz menej na hodnotovom princípe,“ povedal Marušiak.

Aj keď má Smer za sebou už vyše dvadsaťročnú históriu existencie a dvanásťročný pobyt vo vláde, čelí obavám, že ho postihne osud bývalých vládnych strán ĽS - HZDS a SDKÚ - DS. Politológ podotkol, že podľa logických predpokladov by mala strana v opozícii chytiť druhý dych a žiť z neúspechov a problémov vládnutia svojich protivníkov.

„Ak je prepojenie na moc a privilégiá také silné ako v prípade dvoch predchádzajúcich strán HZDS a SDKÚ, tak môže nastať to, čo v Smere postupne prebieha. Teda erózia na nižšej úrovni, ktorá sa môže presunúť na vyššie články,“ zhodnotil politológ s tým, že sa zatienila ideologická a programová agenda najsilnejšej vládnej strany.

Veľkou neznámou je, koho by Smer získal po voľbách ako koaličného partnera. Spoluprácu s ním už odmietli viaceré opozičné strany – strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, Progresívne Slovensko/Spolu, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Sme rodina, ale aj súčasná vládna strana Most-Híd.

Veľký pat v parlamente

Marušiak konštatoval, že opozičné strany rad za radom alternatívu so Smerom vylučujú, preto by prípadné spojenie s časťou opozície hodnotil ako veľmi prekvapivý krok. Politológ nevylúčil, že k Smeru by sa mohla pridať Maďarská komunitná spolupatričnosť, ak sa dostane po voľbách do parlamentu. „Som jednoducho presvedčený, že bude veľký pat v parlamente. Držať sa doterajších konštrukcií a šablón bude sotva udržateľné. Ak vznikne akákoľvek koalícia, bude to dosť veľké prekvapenie,“ mienil Marušiak.

Smer sa v prieskumoch verejnej mienky umiestňuje na prvej priečke. Podľa agentúry Focus by ho v januári volilo 18,7 % opýtaných a podľa agentúry Polis 17,1% ľudí. V ponovembrovej histórii Slovenskej republiky sa už stalo, že víťaz volieb nebol schopný zostaviť vládu. V roku 1998 síce vyhralo HZDS, ale nový kabinet zostavovala Slovenská demokratická koalícia. V roku 2010 zase Smer ako víťaz skončil v opozícii.

Zatiaľ je podľa politológa predčasné hovoriť, že aj keby Smer vyhral voľby, čaká ho koniec „typu HZDS“. „V roku 2010 mal Smer väčšiu snahu sa profilovať aj hodnotovo. Dnes Smer hodnotovú profiláciu zmenil a konzervatívnych strán máme na Slovensku naozaj dosť. Na tomto poli má pomerne silnú konkurenciu. Smer skôr preberá niektoré prvky agendy, ako by sám nejakú vytváral a navrhoval. Teraz to bude mať teda oveľa ťažšie,“ poznamenal politológ.

Kto hrá prvé husle

Pripomenul, že tak ako v HZDS, tak aj v Smere je veľmi silná personifikáciu strany s osobou jej predsedu. V Smere si to podľa Marušiaka uvedomujú, preto pracujú na jej súčasnom volebnom lídrovi Petrovi Pellegrinim. Priebeh programovej konferencie Smeru však ukázal, kto v tejto strane hrá prvé husle a Pellegrini to určite nie je, dodal politológ.

Predseda Smeru Fico cez víkend na programovej konferencii v Banskej Bystrici vyhlásil, že strana sa bude uchádzať o opätovné zostavenie vlády. „Mohli by sme si veľmi takticky v Smere povedať, no tak týchto polobláznov, podvodníkov a zlodejov necháme, nech si tu budú bačovať dva roky a potom sa vrátime s plnou vervou naspäť. My to nechceme. My sa toho bojíme. Po týchto parlamentných voľbách buď budeme silnou vládnou stranou alebo silnou opozičnou stranou, ale dobrovoľne do opozície nechceme ísť. Urobili by sme veľkú chybu,“ nechal sa počuť Fico.