Bugár nevie, prečo Trnku prepustili, Truban upozornil na výhovorky politikov: Horúco pre prípad Kuciak

S lídrom koaličnej strany súhlasí v tejto súvislosti aj predseda strany Progresívne Slovensko Michal Truban. Volebný líder koalície PS/Spolu však vníma, že súčasní politici sa iba vyhovárajú, a to je podľa neho kľúčové aj pri náraste extrémizmu. Bugár tvrdí, že Most-Híd urobil maximum pre národnostné menšiny aj pri riešení rómskej problematiky.

„Polícia v prípade odviedla naozaj dobrú prácu. Skutočne neviem, prečo rozhodol prokurátor o prepustení bývalého generálneho prokurátora," povedal Bugár. Truban označil rozhodnutie prepustiť Dobroslava Trnku za nepochopiteľné. „Je to nepochopiteľné a tomu rozhodnutiu absolútne nerozumiem. Ani ľudia nechápu, ako na Slovensku funguje spravodlivosť pre vyvolených ľudí," povedal Truban.

Dobroslav Trnka po prepustení zašiel do miestnej krčmy, objavil sa tam aj v sobotu. Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku vo štvrtok 16. januára zadržali a obvinili z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR však rozhodol, že napriek návrhu polície nebude Dobroslav Trnka stíhaný vo väzbe.

Horúca atmosféra pre prípad vraždy novinára

Politici hodnotili aj súdny proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Bugár zopakoval, že v prípade, že by mal Most-Híd informácie o prepojeniach v roku 2016, nevstúpil by do vlády. „Keď si teda zoberiete Mariana K., v roku 2016 sme nevedeli, že existujú také prepojenia. Keby sme to vedeli určite do takejto vlády nejdeme," doplnil Bugár.

Proces sprevádzali emócie. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Truban vyčítal Bugárovi, že jeho strana zostala vo vláde, aj keď sa podozrenia ukázali. „Mňa najviac šokovalo pri tom procese, že sa ukázali prepojenia na ľudí, ktorí mali vlastné pravidlá. Nie je zodpovedné zostávať vo vláde za každú cenu, ľudia totiž musia vidieť, že niečo je už za hranicou únosnosti," povedal Truban.

Bugár oponoval tým, že je dostatočne skúsený na to, aby vedel odhadnúť, čo je zodpovedné. Podľa neho práve jeho strana dosiahla po vražde novinára odchod premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a Roberta Kaliňáka z postu ministra vnútra. Doplnil tiež, že od výmeny policajného prezidenta sa posunuli viaceré prípady dopredu.

„Odkedy je na čele polície pán Lučanský, prípady sa vyšetrujú. Určite tá výmena pomohla," zhodnotil Bugár. Truban sa domnieva, že by bolo potrebné po parlamentných voľbách Lučanského odvolať. „Prospelo by to zvýšeniu jeho dôveryhodnosti. Pokojne by sa mohol o funkciu uchádzať opäť, ale prešiel by znovu celým výberovým procesom,“ uzavrel.