Politici sa nebránia diskusii o spoločnej obrane Európskej únie: Často máme iné záujmy ako USA

BRATISLAVA - Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) si myslí, že by v rámci Európskej únie mala vzniknúť diskusia o spoločnej obrane, často máme podľa neho iné záujmy ako Spojené štáty. Jeho poslanecký kolega Jaroslav Paška (SNS) by si vedel predstaviť európsku obrannú alianciu, nie európsku armádu. Uvedomuje si však, že členstvo v NATO je výhodnejšie z hľadiska financií, preto by počkal na ďalší vývoj. Uviedli to v nedeľnej diskusii RTVS O päť minút 12.

Podpredseda Národnej rady SR Martin Klus (SaS) a analytik opozičného hnutia OĽaNO Jaroslav Naď skonštatovali, že momentálne neexistuje alternatíva k NATO. Diskusii sa nebránia. Naď však zároveň upozornil, že európska armáda by znamenala stratu suverenity SR v oblasti obrany. V uznesení k zabitiu iránskeho generála Kásema Solejmáního bude podľa Pašku konštatovanie, že útok v Iraku ohrozil vojakov v misii NATO a v budúcnosti by mali byť partneri o takýchto krokoch informovaní, prípadne by mali mať možnosť zaujať stanovisko. Blaha by chcel v uznesení v prvom rade odsúdiť konanie USA. Klus poznamenal, že takéto vyhlásenie sme mohli urobiť aj napríklad pri okupácii iného štátu či pri otázke Kosova.

Jednostranná formulácia voči Rusku SNS prekáža

Paška tiež uviedol, že by sa Slovensko malo pozrieť na mechanizmus informovania o takýchto udalostiach v rámci NATO. Pýta sa, či funguje a či sa všetky informácie dostávajú k našej vláde. Za stiahnutie slovenských vojakov z Iraku a celej misie NATO sa vyslovil Blaha. Podľa Klusa by po stiahnutí misie z Iraku hrozilo, že Islamský štát opäť zosilnie, čo by mohlo ohroziť aj Európu. Netreba podľa neho podľahnúť panike.

Blaha sa vyjadril tiež k svojmu listu iránskemu veľvyslancovi. "Kondolovať je úplne normálna vec," hájil sa s tým, že komunikoval ako predseda parlamentného európskeho výboru, nie za členov výboru. Podľa Naďa zneužil svoju pozíciu. Paška zopakoval postoj SNS k obrannej a bezpečnostnej stratégii, naďalej mu prekáža "jednostranná formulácia" voči Rusku. Klus oponoval, že Rusko v dokumente menovite nie je spomínané.