Opoziční lídri sa zhodli: VIDEO My sme alternatíva! Matovič prehovoril, prečo neprišiel na obed

Zdravotníctvo, školstvo a spravodlivosť patria medzi priority opozície, uviedli to predstavitelia opozičných strán. Igor Matovič sa nezúčastnil novoročného obeda, aj keď ho naň exprezident Andrej Kiska pozval. Pozvánka mu došla zrejme neskoro. Borisa Kollára na obed nepozvali.

Matoviča nekomentovali

Opoziční lídri však nekomentovali slová Igora Matoviča. Kiska uviedol, že Matoviča pozval. „Pánovi Matovičovi som poslal pozvanie dvakrát. Žial, bolo doručené až v okamihu, kedy už nebolo možné pozitívne zareagovať,“ uviedol Kiska s tým, že Borisa Kollára nepozvali. Líder OĽaNO na tento obed zareagoval na sociálnej sieti. „Najlepšie je povedať pravdu. Takže - s Andrejom Kiskom komunikujem cez mobil (hlas+sms), cez WhatsApp a niekedy aj cez Signal,“ napísal Matovič a potvrdil, že Kiska mu poslal dve správy vo štvrtok a v nedeľu cez Signal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Správy si všimol až včera naobec. „Hneď som mu odpovedal a opýtal som sa, čo je to za obed. Odpísal mi, že obed je už "pasé". OK, povedal som si, že žiadny obed sa teda nekoná, až dnes som sa dozvedel, že obed bol "pasé" len pre mňa... tragédia? NIE. Nič sa nedeje.“ Matovič uviedol, že zrejme by viacerým na obede zavadzal. „V mojej prítomnosti by im určite menej chutilo ... a taký hriech hneď zkraja roka by som si narováš zobrať teda nechcel...čiže ešte raz - NEBOJTE SA, NIČ SA NEDEJE. Stáva sa aj v lepších rodinách.“

Bez OĽaNO vláda nebude, my ich budeme tiež potrebovať

Matovič zopakoval, že spoločne idú „poraziť mafiu a zúčastnení nie sú hlúpi“. „Veľmi dobre vedia, že bez OĽANO žiadna vláda bez Smeru nemá žiadnu šancu vzniknúť, aj keď sa im to preveľmi nepáči. My rovnako vieme, že 50% mať (asi) nebudeme a budeme ich potrebovať tiež,“ napísal. „Oni sa budú mojkať ako signatári PAKTU o neútočení/mlčaní a my pôjdeme našou cestou. Ale s rovnakým cieľom,“ komentuje Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Vytvoriť spolu vládu, v ktorej my budeme mať nastarosti absolútny základ - ustrážiť, že už nikto nikdy nebude v politike okrádať svojich voličov - to, s čím som do politiky išiel a to, prečo ma mnohí v politike nemajú príliš v láske a majú doslova husiu kožu, keď si majú čo i len predstaviť, že by OĽANO malo byť súčasťou vlády a mali by sme im pozerať na prsty ... bŕŕŕ. ps. Andrej, nič si z toho nerob, ja si nerobím,“ dodal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

My sme alternatíva

Do volieb ostáva 53 dní. „Som presvedčený, že tu dnes stojí základ budúcej koalície. Stojí tu jasná alternatíva k možnej vláde Smeru, SNS so stranou ĽSNS. Ak premiér tvrdí, že strana Smer nebude spolupracovať s ĽSNS, nech sa pozrie na výroky predsedu strany Roberta Fica. Bolo vidieť na stretnutí, že sa vieme dohodnúť na troch prioritách, ktoré trápia všetky strany,“ vyhlásil Kiska. Dodal, že ide o zdravotníctvo, školstvo a spravodlivosť. Ďalej uviedol, že na obede vládla dobrá nálada a verí, že taká bude aj v celej spoločnosti po voľbách.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Odlišnosti sú dobré

„Medzi našimi stranami existujú odlišnosti, nemá význam tváriť sa, že neexistujú. My sme jasne pravicová a liberálna strana. Menej štátu a menej daní,“ uviedol Sulík. „Ale tieto odlišnosti sú dobré, lebo každý osloví svojich voličov. Ale máme aj spoločné veci a práve o nich sme sa bavili,“ uviedol. Tiež potvrdil, že pre stranu SaS sú prioritami zdravotníctvo, školstvo a spravodlivosť. Podľa Sulíka sú to práve tieto tri oblasti, ktoré musia po vláde Fica riešiť a že na ne majú stovky riešení, o ktorých budú diskutovať.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa Hlinu je zmena blízko a jeho hnutie je konzervatívnou časťou zmeny. „Sme si vedomí zodpovednosti, že ak si ju vypýtame, musíme ju uniesť. My sme tá konzervatívna časť. Budeme hlasovať presne tak, ako sa má o základných veciach s jasným postavením. Sme kresťanskí demokrati, boli sme, aj budeme. K trom prioritám pridávame aj podporu rodiny,“ poznamenal Hlina.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Michal Truban zas povedal, že verí, že opozičné strany budú po voľbách súdržné. Kiskova strana Za ľudí avizovala, že svoj volebný program predstavia vo štvrtok. SaS podľa Sulíka volebný program predstaví v sobotu. Všetci lídri strán sa zhodli na tom, že oni sú alternatívou k súčasnej vláde.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pakt o neútočení

Pakt o neútočení tvorí päť opozičných politických strán. Koalícia PS/Spolu, Za ľudí, KDH a SaS. Strany sa prostredníctvom tohto dokumentu dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani.

Do dohody zakotvili aj mechanizmus zmierovacieho konania. Pakt o neútočení uzavrela koalícia PS/Spolu s KDH ešte v júli minulého roka.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska vtedy vyjadril prekvapenie nad tým, že v dokumente, ktorý predstavitelia troch strán podpísali, chýbalo vylúčenie spolupráce so Smerom-SD, SNS a „extrémistami". Po doplnení tejto „formulky" sa strana Za ľudí k dohode pridala. Strana SaS, podobne ako strana Za ľudí, požadovala, aby bolo súčasťou dokumentu vylúčenie akejkoľvek spolupráce so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS. Po zapracovaní tejto výhrady Sulík vyhlásil, že aj strana SaS podpíše tento dokument.