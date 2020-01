Komora učiteľov, školskí odborári a To dá rozum prajú školstvu v roku 2020 dobrého ministra

Predseda školských odborárov Pavel Ondek chce, aby minister alebo ministerka pôsobili v rezorte celé volebné obdobie. Tiež si praje vládu, "ktorá bude školstvo považovať za investíciu, nie za výdavok".

Rovnako aj iniciatíva To dá rozum si želá, aby sa rezort školstva "stal konečne prioritou celej vlády a do jeho vedenia sa dostali ľudia, ktorí budú nielen schopní, ale aj čestní a odvážni pri presadzovaní potrebných systémových zmien". Ako uviedli analytičky To dá rozum Renáta Hall a Miroslava Hapalová, školstvu želajú "osvieteného a štedrého ministra financií, ktorý bude podporou pri financovaní zmien v školstve, ako aj ďalších ministrov, ktorých rezorty sú so školstvom úzko prepojené (napríklad ministerstvo zdravotníctva či ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny)".

Vladimír Crmoman zo SKU uviedol, že školstvu v roku 2020 prajú "historicky prvého osvieteného ministra, ktorý bude problematike rozumieť, otvorene komunikovať, žiť pre školstvo a bojovať zaň aj za cenu demisie".