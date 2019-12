Poslanci opäť presunuli hlasovanie o stratifikácii, má byť v stredu

O týchto troch návrhoch mali poslanci hlasovať v utorok. Spolu s novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá reformu zahŕňa, sa malo o návrhoch hlasovať už na októbrovej schôdzi. Tesne pred hlasovaním ich však presunuli na nasledujúcu schôdzu. O stiahnutie návrhu vtedy požiadali ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD) preto, lebo návrh stratifikácie nemal dostatočnú politickú podporu.

Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) v utorok povedal, že v koalícii sa zatiaľ nedohodli na jednotnom postupe v súvislosti s reformou nemocníc a čakajú, kým sa koaliční lídri dohodnú. Reforma nemocníc má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, meranú cez lepšie výsledky liečby.

Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá, ktoré to majú zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, napríklad pri pôrodoch bude najprv limit 320 na rok, neskôr to bude raz toľko. Ak to nemocnica v budúcnosti nesplní, nebude jej môcť zdravotná poisťovňa výkony zazmluvniť.