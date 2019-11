Kamenický poprosil poslancov o podporu rozpočtu: Koalícia musí hľadať hlasy aj mimo jej klubov

BRATISLAVA - Rozpočtové provizórium by bolo pre Slovensko zlé riešenie. Uviedol to na začiatok parlamentnej rozpravy k návrhu rozpočtu minister financií Ladislav Kamenický. Reagoval tak aj na polemiku z posledných dní o tom, či hrozí neschválenie rozpočtu v parlamente. O možnosti, že rozpočet neprejde, otvorene hovoril aj predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Neskôr upresnil, že jeho poslanci návrh rozpočtu podporia. Dodal však, že je na zodpovednosti Smeru-SD, ktorý má pod patronátom rezort financií, aby si zabezpečil dostatočnú podporu návrhu rozpočtu aj medzi ostatnými poslancami.

Faktom totiž je, že poslanecké kluby koaličných strán už nedisponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov v parlamente. Momentálne je v nich 74 poslancov zo 150-členného pléna. Koalícia pri rozpočte nemôže počítať napríklad ani s hlasmi bývalých poslancov Mosta-Híd Martina Fedora, Kataríny Cséfalvayovej a Petra Kresáka. Tí v piatok vyhlásili, že návrh rozpočtu nepodporia, pretože koaliční poslanci zmietli z aktuálnej schôdze parlamentu niekoľko desiatok poslaneckých návrhov, vrátane podľa nich dôležitej Bezpečnostnej a obrannej stratégie Slovenska. Koalícia tak na istotu schválenia rozpočtu na budúci rok bude musieť hľadať podporu aj medzi poslancami mimo ich poslaneckých klubov.

„Čo sa týka schválenia rozpočtu, myslím si, že by bolo veľmi rozumné, aby rozpočet na budúci rok bol schválený. V rámci rozpravy možno budeme hovoriť o tom, čo znamená rozpočtové provizórium. Myslím si, že toto riešenie nie je dobré pre nás, ani pre krajinu, ani pre obyvateľov Slovenska. Takže chcel by som poprosiť o podporu návrhu rozpočtu na budúci rok,“ povedal v piatok na úvod rozpravy minister financií Ladislav Kamenický. Do rozpravy sa pritom písomne prihlásili poslanci s trinástimi vystúpeniami, následne po ukončení rozpravy písomne prihlásených poslancov dostanú možnosť sa prihlásiť do rozpravy ústne. Hlasovanie o rozpočte sa očakáva budúci týždeň.

Vláda pritom podľa Kamenického vníma aj riziká, na ktoré upozorňujú či už rozpočtová rada, Národná banka Slovenska alebo Európska komisia. „Rozpočet je plán a ako každý plán, aj tento v sebe nesie určité riziká,“ povedal. Tie sú však podľa Kamenického ako negatívne, tak aj pozitívne a nikdy nevieme, kedy a či sa vôbec materializujú a aký veľký bude ich vplyv na pôvodné plány.

„Riziká, ktoré sú prezentované, nie sú pre nás na ministerstve financií neznáme, avšak ako minister financií som zodpovedný nielen za verejné financie, ale mám zodpovednosť aj voči svojim kolegom a preto rozpočet musí skĺbiť potreby jednotlivých výdavkových oblastí a zodpovednosť voči verejným financiám pri akceptácií určitých prítomných rizík,“ tvrdí Kamenický. Schválený rozpočet je síce podľa neho statická veličina, ale jeho realizácia predstavuje dynamický organizmus, na ktorý je potrebné počas roka reagovať.