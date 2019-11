Parlament uprednostnil diskusiu k rozpočtu: Nebude rokovať o viac ako polovici návrhov

O presunutie desiatok bodov na nasledujúcu schôdzu pléna požiadal poslanec Robert Fico (Smer-SD). Odôvodnil to potrebou rozsiahlejšej diskusie k schvaľovaniu štátneho rozpočtu na budúci rok. Poslanci budú na aktuálnej schôdzi rokovať o zákonoch vrátených prezidentkou, vládnych návrhoch zákonov, ako aj o návrhoch, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu. Na programe tiež zostávajú poslanecké návrhy, ktoré sú v druhom čítaní.

Plénum tak nebude rokovať napríklad o návrhu poslankyne Evy Antošovej (SNS), ktorý by zakázal držanie psa na reťazi. Návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa nachádza v druhom čítaní. Poslanci tiež nebudú rokovať o obrannej a bezpečnostnej stratégii, ktorú do parlamentu predložili nezaradení poslanci. Takisto bol presunutý aj návrh zákona poslancov za Most-Híd, ktorým by chceli kodifikovať posunkový jazyk. Rokovať nebudú ani o opozičných novelách, ktorými chcú poslanci meniť rokovací poriadok.

Plénum nebude okrem iného rokovať ani o tzv. Lex Haščák, čiže návrhu zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva. Predložili ho nezaradení poslanci Miroslav Beblavý, Lucia Žitňanská, Martin Poliačik, Viera Dubačová a Alan Suchánek.

Zákonodarcovia tiež rozhodli, že o troch návrhoch zákonov z dielne ministerstva zdravotníctva vrátane stratifikácie nemocníc budú poslanci hlasovať v utorok 3. decembra o 17.00 h. V reakcii na presunutie bodov navrhol predseda OĽaNO Igor Matovič uznesením NR SR "odsúdiť diktátorské praktiky" poslancov Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Tvrdil, že ide o porušenie demokratických práv opozície. Návrh v pléne neprešiel.