Sloboda zvierat žiada stiahnuť novelu o zákaze držania psov na reťazi: Nepáčia sa jej výnimky

BRATISLAVA - Sloboda zvierat dnes vyzvala poslankyňu Evu Antošovú (SNS), aby stiahla návrh novely zákona, ktorým chcela zakázať držanie psov na reťazi. Organizácia to odôvodňuje tým, že poslankyňa predložila minulý týždeň na Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pozmeňujúci návrh, ktorý by pridal do návrhu viacero výnimiek. Sloboda zvierat vysvetľuje, že výnimky by spravili novelu nefunkčnou a umožnili by majiteľom jednoduché ospravedlnenie držania psov na reťazi.