FOTO plné krutosti: Policajti našli jedenásť nechcených šteniatok, slzám sa ubráni málokto

KOŠICE – Pohľad, aký sa naskytol policajtom a následne pracovníkom útulku, by nechcel zočiť nik. Už z fotografií trhá srdce. Nebyť zástupcov zákona, jedenásť nechcených šteniatok by zrejme neprežilo.

Obrovskú vďačnosť vyjadril košický útulok Malá farma policajtom z regiónu, ktorí zachránili jedenásť šteniatok. Niektoré z nich mrzli na betóne, ďalšie sa chúlili vo vykopanej jame na smetisku. „Nie je nám do plaču, my plačeme. A verte nám, ak by ste tam boli, neubránili by ste sa slzám,“ spomínajú na neľahké chvíle pracovníci útulku.

Psíky našla dvojica policajtov v jednej z rómskych osád na východe Slovenska. Muži zákona neváhali ani minútu a informovali útulok. „V tej chvíli sme nerozmýšľali, či ich máme kde dať. Len sme sa modlili, aby žili. Sedem malých guľôčok nalepených na seba, len tak, bez všetkého. Zohrievali sa navzájom. Ich malé telíčka boli ako ľad,“ pokračujú zamestnanci Malej farmy. „Ideme ďalej, smetisko, jama a v nej ďalšie štyri guľôčky,“ dodali.

Zachráneným psíkom útulok hľadá nový domov. Je však nutné, aby šteniatka absolvovali odčervnenie, očkovanie, čipovanie, pričom podaktoré z nich majú zapálené očká, čo tiež musí byť preliečené.

Pracovníci útulku sa preto obracajú aj na pomoc ľudí. V prípade, že by ste sa rozhodli pomôcť s úhradou veterinárnych nákladov, peniaze zašlite na účet SK84 0900 0000 0050 6414 2190.