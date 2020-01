PRIESKUM Alarmujúci stav slovenských útulkov po silvestrovskej noci, v tomto meste je to najhoršie

Aliancia združení na ochranu zvierat, ktorá stojí aj za iniciatívou Zvierací ombudsman, zastrešuje 16 útulkov a ochranárskych organizácií na Slovensku. V prvej polovici januára 2020 medzi svojimi členmi a spriatelenými organizáciami uskutočnila prieskum o stavoch prijatých zvierat po vianočných sviatkoch.

Zdroj: FB/Zvierací ombudsman

„Pravidelne apelujeme na ľudí, aby nekupovali zvieratá ako vianočný darček. Z predchádzajúcich skúseností vieme, že živé darčeky sú často len neuváženým rozhodnutím, a tak mnohé psy končievali po sviatkoch v útulkoch. Z tohtoročného prieskumu vyplýva, že takéto neuvážené rozhodnutia sú na miernom ústupe. Podľa výstupov z útulkov bolo väčším problémom tohtoročných sviatkov ohrozenie zvierat pyrotechnikou,” priblížila PR manažérka Zvieracieho ombudsmana Natália Babicová.

Čítajte aj: FOTO plné krutosti: Policajti našli jedenásť nechcených šteniatok, slzám sa ubráni málokto

Zvierací ombudsman už vlani upozorňoval na možné ohrozenie zvierat zábavnou pyrotechnikou. Podľa veterinárnej lekárky Martiny Karasovej sú ohrozenou skupinou najmä psy, vtáky a kone. Pyrotechnika im môže spôsobiť vážne fyzické i psychické poškodenia.

Aliancia prijala štatistiky od deviatich útulkov. Od Vianoc do polovice januára v nich dokopy skončilo 81 odložených a zatúlaných psov. Pri niektorých nie je možné určiť, či išlo o vianočný darček alebo nie.

Zdroj: FB/Zvierací ombudsman

Čítajte aj: Najotrasnejší prípad leta smeruje na súd: FOTO Neuveríte, ako teraz vyzerá týraná sučka Elizabeth

Podľa vedenia útulku v Poprade počet prijatých psov, ktoré sú neželaným či nezvládnutým vianočným darčekom, môže ešte stúpnuť. Náročnosť starostlivosti o psa sa totiž môže prejaviť až po čase, a to nielen v prípade detí, ale aj starších ľudí, ktorí sa, najmä o väčších psov, nedokážu sami postarať. V popradskom útulku od Vianoc do polovice januára prijali päť psov.

„V útulku v Leviciach skončilo po silvestrovskej noci 19 zatúlaných psov. Sedem z nich je ešte stále v útulku. Dva psíky, žiaľ, na následky zranení po silvestrovskej noci, zahynuli,“ skonštatoval Jakub Hrbáň zo Zvieracieho ombudsmana. Návrat týchto zatúlaných psov pôvodným majiteľom je náročný, až polovica z nich totiž nebola začipovaná.

Pozitívne možno hodnotiť situáciu v útulku Zatúlané psíky Šaľa. Za deväť rokov pôsobenia sa do ich opatery nedostal psík, ktorý by bol vyhodeným vianočným darčekom. Aj napriek tomu však v priemere príjmu jedného opusteného či zatúlaného psa denne. „Odloženie zvieraťa po sviatkoch do útulku nie je vhodným riešením, tie totiž nie sú miestom na odkladanie zvierat, ale len prechodnou stanicou pre zatúlané či stratené jedince,“ dodala zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.