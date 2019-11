Obrovská demonštrácia v Česku, zahájil ju Havel! VIDEO Prišlo vyše 200-tisíc ľudí, Babiš dostal ultimátum

Demonštranti sa vrátili na Letenskú pláň po zhruba piatich mesiacoch, kedy protesty proti predsedovi vlády a za nezávislosť justície vyvrcholili najväčšou demonštráciou od roku 1989. Na akciu prišli tisícky ľudí z viac ako tisíc obcí. Spolok požaduje, aby premiér Babiš buď vyriešil svoj stret zájmov a odvolal ministerku spravodlivosti Benešovú, alebo aby sám odstúpil. Protest začal emotívnym videom.

NAŽIVO Demonštrácia na Letnej

Aktualizované 15:45 Protestujúci obsadili aj priľahlé strechy.

Aktualizované 15:23 Spolok Milion chvilek vyslal odkaz do Európy

Zástupcovia Miliona chvilek prečítali anglicky, nemecky a francúzsky odkaz mierený do zvyšku Európy. „Drahá Európa, prečo sme tu? Sme tu preto, že sa tridsať rokov po Nežnej revolúcii populisti a oligarchovia snažia ukoristiť našu krajinu,“ odkázal spolok do Európy.

Aktualizované 14:52 Podľa polície je na mieste vyše 200-tisíc ľudí a ďalší stále prichádzajú.

Podle odhadů policie je na Letenské pláni v současné chvíli více než 200 000 účastníků a další stále přicházejí. — Policie ČR (@PolicieCZ) November 16, 2019

Aktualizované 14:47 Na pódiu vystúpil aj jeden z organizátorov Mikuláš Minář

„Andrej Babiš, vyzývame vás, aby ste zo svojho obrovského stretu záujmu vyvodili dôsledky a buď ste do konca roka odvolali Máriu Benešovú a zbavil sa Agrofert vrátane médií, alebo aby ste odstúpili z funkcie premiéra!“ povedal na pódiu. Ak sa tak nestane, v utorok 7. januára oznámia termín ďalších protestov. „O vašom zneužívaní moci v Českej republike bude opäť počuť celý svet. My nepoľavíme, kým neodídete!“

Aktualizované 14:40 Podľa prvých odhadov sú na Letnej desaťtisíce ľudí

Pražská doprava nápor ľudí zatiaľ zvládla. Na minulom proteste v júni sa na Letnú vydalo viac ako štvrť milióna ľudí, doprava v okolí Letnej vtedy kolabovala. Tentokrát metro nápor zvládalo, v špičke jazdili vlakové súpravy každú 1,5 minútu. Podľa prvých odhadov je účasť menšia, než tomu bolo v lete, ide ale o zhromaždenie, kde sú desiatky tisíc ľudí.

Aktualizované 14:28 Na pódiu vystúpili aj poľnohospodári.

Aktualizované 14:15 Miesto stretnutia lemujú české aj európske vlajky, ďalšie visia z okien priľahlých domov. Mnoho ľudí dorazilo s transparentami, na ktorých boli názvy miest, odkiaľ prišli. V rukách protestujúcich nechýbajú transparenty vyzývajúce na odchod premiéra i prezidenta Miloša Zemana.

Aktualizované 14:00 Demonštrácia sa oficiálne začala. Zhromaždenie zahájili organizátori českou hymnou. Znelo tiež skandovanie "Už sme tu" známe z doby pred tridsiatimi rokmi.

Aktualizované 13:50 Pred začatím demonštrácie organizátori púšťali zvukové záznamy a videozáznamy z Nežnej revolúcie, ktorej odkaz chce demonštrácia pripomenúť, a to vrátane hlasu vtedajšieho disidenta a budúceho prezidenta Václava Havla.

Babiš dostal ultimátum

Z niektorých miest vypravili autobusy a najväčší vlakoví dopravcovia posilnili spoje. Na protest dorazili aj poľnohospodári s traktormi. Protest začal o druhej poobede. Babiš dostal ultimátum. Buď vyrieši svoj stret záujmov, zbaví sa holdingu Agrofert a médií a odvolá ministerku spravodlivosti Máriu Benešovú, alebo nech sám odstúpi. Milion chvilek predstavilo ultimátum v pondelok. Dnes by mali uviesť dokedy má ultimátum splniť.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

„Najvážnejším dôvodom k nespokojnosti je pokračujúci obrovský stret záujmov premiéra. Miesto toho, aby slúžil občanom, stará sa o vlastný prospech. Andrej Babiš zneužíva svoju mediálnu moc, aby si získal a udržal moc politickú. Následne zneužíva politickú moc, aby podporil svoj biznis. A ešte sa nehanbí prehlasovať, že na zverenecké fondy, v ktorých kontrolnej rade sedí jeho manželka a blízki priatelia, nemá žiadny vplyv,“ povedal Minár.

Babiš začiatkom roka 2017 previedol akcie svojich firiem kvôli zákonu o strete záujmov do zvereneckých fondov. Podľa kritikov sa od holdingu Agrofert, ktorý predtým vlastnil, neodstrihol, stále ho ovplyvňuje a má záujem na jeho výsledkoch. „Pokiaľ tak nespraví, vypukne ďalšia vlna silnejších a kreatívnejších protestných akcií po celej republike,“ dodal. „Na Letnej jasne pomenujeme, čo chceme a za čo sme. Budú to elementárne princípy zdravej demokracie, ku ktorým sa bude môcť pripojiť svojím podpisom každý, kto sa s nimi stotožní.“

Neuvažujem o tom, že by som im vyhovel

Babiš však uviedol, že neuvažuje o tom, že by ultimátu vyhovel, dôvody demonštrácie nechápe. Argumenty organizátorov odmieta. „Ako určite viete, moja bývalá firma (Agrofert) je vo zvereneckom fonde presne podľa lex Babiš,“ odkázal na novelu zákona o strete záujmu, na ktorého základe Agrofert vložil do fondu. Česko má slobodu a demokraciu a každý môže demonštrovať kedy chce, kde chce a proti čomu chce, dodal Babiš.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek ​

„Je pravda, že ja konkrétne túto demonštráciu nechápem, nerozumiem tým naprosto nepravdivým dôvodom a zdá sa mi, že organizátori len využívajú výročie 17. novembra,“ uviedol. Krajina by podľa neho mala skôr oslavovať, a to spoločne. „To, čo ČR dokázala, akú cestu jej občania už prešli, a hlavne to, akú skvelú budúcnosť majú pred sebou. Sláviť práve to, že máme tú slobodu a demokraciu. Ale fajn, je na každom, jak k tak významnému sviatku pristúpi,“ dodal k chystanej spomienke na 30 rokov od revolúcie.

Rokvoanie s opozičnými stranami

Zástupci spolku Milion chvilek sa stretli s predstaviteľmi opozičných demokratických strán. Riešili súčasnú situáciu a povedali im, k čomu ich počas demonštrácie vyzvú. Opozíciu vyzvali k trom veciam. Už v pondelok na tlačovke zverejnili, že chcú, aby strany našli riešenie problému oslabených voličských hlasov, ktoré majú kvôli roztrieštenosti opozície oveľa menšiu váhu.

Dnes jsme se setkali s představiteli opozičních demokratických stran.



Vzájemně jsme se informovali o tom, jak vnímáme současnou situaci a co pokládáme za důležité.



My jsme jim v předstihu nastínili, k čemu vyzveme opoziční demokratické strany na Letné. pic.twitter.com/fYkajuKXoI — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) November 14, 2019

Z fotografie zverejnenej na twitteri spolku Milion chvilek vyplýva, že sa s Minárom a Rollom stretli predsedovia ODS Peter Fiala, Pirátov Ivan Bartoš, KDU-ČSL Marek Výborný a STAN Vít Rakušan. Prítomná bola aj prvý miestopredsedkyňa TOP Markéta Pekarová Adamová, miestopredseda ODS Martin Kupka alebo pirátsky poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Demonštrácia na Letnej

Na proteste vystúpi napríklad biskup Václav Malý, signatárka Charty 77 Dana Němcová či Jana Filipová, ktorá Babiša žalovala kvôli výroku o demonštrantoch.Organizátori na demonštrácii predstavia aj štyri konkrétne dôvody pre ďalšie potenciálne protesty. Podľa Veroniky Vendlovej sa tento týždeň konajú protesty aj v zahraničí. Napríklad v Kórei, Bruseli, Londýne či v Paríži. „Zatiaš ide o 41 miest, čo je dvakrát viac ako v júni,“ povedala. Doterajšie protesty v ČR vyvrcholili práve júnovou demonštráciou na Letnej, kam dorazilo okolo 283-tisíc ľudí.