Bezpečnostná stratégia zbytočne vniesla množstvo emócií, tvrdí Danko

BRATISLAVA - Schvaľovanie bezpečnostnej stratégie zbytočne vnieslo množstvo emócií. Povedal to v piatok predseda parlamentu a SNS Andrej Danko s tým, že si všimol iniciatívu nezaradeného poslanca Martina Fedora, predložiť dokument do parlamentu.

Pripomenul, že politická dohoda o Bezpečnostnej stratégii SR bola, že bude schválená vládou, ale do Národnej rady (NR) SR sa nedostane. Myslí si tiež, že bola nad rámec toho, čo od nás partneri v Európskej únii a NATO požadovali. SNS podľa Danka zaujalo principiálne stanovisko. "To, že dneska vykrikuje do tmy pán Fedor, ktorý sa potrebuje zviditeľniť, som si všimol v monitoringu, ale to je asi tak všetko, čo k tomu poviem" komentoval s tým, že SR má mať dobré vzťahy na západ i na východ.

Fedor vo štvrtok (7. 11.) oznámil, že sa rozhodol využiť právo legislatívnej iniciatívy a predloží Bezpečnostnú stratégiu SR aj Obrannú stratégiu SR na rokovanie NR SR, a to v rovnakom znení, aké schválila vláda v roku 2017. Pripomína uznesenie vlády SR zo 4. októbra 2017, podľa ktorého mali byť obe stratégie predložené na rokovanie parlamentu.

Vláda SR schválila Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Bezpečnostná stratégia je verejným dokumentom v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Reflektuje prepojenosť vnútornej a vonkajšej dimenzie bezpečnosti, teda aj potrebu komplexného prístupu k bezpečnostnej politike. Kľúčovým prvkom je kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie bezpečnostnej politiky SR, založenej na širokej politickej zhode.