Glváč to má vraj spočítané! Po útoku na Most sa stretol s Bugárom: Prekvapivé rozhodnutie

Rozhodnutie tak prišlo zrejme po stretnutí Glváča s Bugárom, ktoré podpredseda parlamentu sám avizoval vo svojom statuse na sociálnej sieti. V ňom tiež kritizoval člena Mosta Ábela Ravasza, ktorý sa na jeho adresu vyjadroval vo víkendových politických diskusiách.

Zdroj: Facebook/Martin Glváč

"Som zvedavý, čo sa dozviem. Život v koalícii prináša všeličo, ale nepamätám si, že by sa strana Smer niekedy montovala Mostu do vecí, ktoré sú výsostne straníckou záležitosťou. A už vôbec by si to nikto nedovolil cez úradníka," tvrdí Glváč, ktorý má dnešné stretnutie s Bugárom už zrejme za sebou.

Ak príde návrh, Most schôdzu podporí

"Keď príde ďalší návrh na jeho odvolanie, klub sa už rozhodne inak, to znamená, že bude hlasovať za otvorenie schôdze. Ešte sme to neprerokovali na poslaneckom klube, ale predpokladám, že bude hlasovať aj za jeho odvolanie," skonštatoval Bugár.

Dodal, že Glváčovi na stretnutí tlmočil stanovisko Mosta-Híd. Glváč podľa jeho slov musí vedieť, ako sa Most-Híd zachová, ak takýto návrh príde. Pripomenul, že po neschválení programu októbrovej mimoriadnej schôdze na Glváčovo odvolanie vysvetlila strana svoj postoj tým, že mu dali čas, aby sa rozhodol sám.

Bugár si myslí, že situácia okolo Glváča škodí nie len jemu, ale aj strane Smer-SD, dodal však, že je to ich vec. "Ale škodí to aj vládnej koalícii, a to je už aj naša vec," podotkol. Bugár poprel, že by ho kontaktoval predseda Smeru-SD Robert Fico, aby zmenil názor. "Aj keby chcel, toto už je neobhájiteľné. Musím povedať: Padni, komu padni," poznamenal.

Bugár sa ohradil

Predseda vládneho Mosta sa člena strany Ravasza zastal. „Náš splnomocnenec vlády, ktorý inak nie je neznámy úradník, napríklad zvýšil počet zamestnaných Rómov či zaviedol povinnú školskú dochádzku. Mohol by som pokračovať ďalej. Naviac, pán Ravasz je podpredseda strany a pán Glváč by to mal rešpektovať," povedal šéf Mosta-Híd Béla Bugár.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Glváč chcel na dnešnom stretnutí s Bugárom počuť vysvetlenie o výrokoch Ábela Ravasza, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Ravasz podľa jeho slov uviedol, že pokiaľ sám neodstúpi z postu podpredsedu NR SR, poslanci Most-Híd mu pomôžu. Glváča zaujímalo, či ide o oficiálne stanovisko strany Most, alebo názor Ravasza, ktorého označil za neznámeho úradníka.

Danko necháva rozhodnutie na Glváča

Rozhodnutie o Martinovi Glváčovi musí podľa predsedu Národnej rady SR Andreja Danka prijať strana Smer-SD.Podľa neho ide o politickú nomináciu, takže odvolať ho môže buď strana Smer-SD, alebo plénum Národnej rady SR. Danko zároveň zdôraznil, že ak by Glváč skončil na poste podpredsedu parlamentu, Smer-SD nominuje nového podpredsedu, keďže im tento post prináleží.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Štátna tajomníčka je z Glváčovej reakcie zaskočená

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) nemá právo spochybňovať podpredsedu Mosta-Híd Ábela Ravasza. Je o tom presvedčená o štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Edita Pfundtner (Most-Híd), ktorá pred stredajším rokovaním vlády priznala, že Glváčove slová o "nejakom úradníkovi" na adresu Ravasza ju zaskočili.

"Pán Ravasz je podpredseda Mosta-Híd a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, ktorý na svojej pozícii urobil veľa práce, v žiadnom prípade by som si preto nedovolila ho žiadnym spôsobom spochybniť tak, ako to urobil pán Glváč," povedala Pfundtner na margo Glváčovho vyhlásenia, že si v stredu bude od predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára pýtať vysvetlenie Ravaszových slov, že ak Glváč sám neodíde z pozície podpredsedu parlamentu, v Moste-Híd mu "vedia pomôcť v ďalšom kole".

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Pfundner potvrdila, že ak Glváč sám neodíde a opozícia navrhne mimoriadnu schôdzu parlamentu na jeho odvolanie, Most-Híd bude súhlasiť s otvorením rokovania. "A potom predpokladám, že kolegovia budú postupovať tak, ako to naznačovali," povedala. Ona sama by v Glváčovej situácii odišla už dávno.

Glváč mal 29. októbra čeliť odvolávaniu na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Iniciovala ju opozícia, dôvodom bola jeho údajná komunikácia s Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Poslanci však v úvode schôdze neschválili jej program. Glváč po schôdzi avizoval, že svoje rozhodnutie čoskoro oznámi. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany.