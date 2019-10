Na Slovensku sa darí znižovať byrokraciu, tvrdí Raši: Ľudia ušetrili takmer 7,3 milióna eur

BRATISLAVA - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zrušil už niekoľko typov výpisov a potvrdení a od decembra tohto roka k nim pribudnú ďalšie. Za trinásť mesiacov si tak úrady stiahli viac ako 473-tisíc potvrdení a ľudia ušetrili takmer 7,3 milióna eur. Do druhej novely zákona proti byrokracii úrad navrhol zrušiť predkladanie ďalších ôsmich potvrdení, ktoré ľuďom ušetria viac ako 18,4 milióna eur za rok.

Za posledných trinásť mesiacov si úradníci sami získali takmer 500 000 výpisov. Občanom tak ušetrili na správnych poplatkoch i čase7 285 241,60 eur. „Som rád, že sa nám darí systematicky znižovať byrokraciu na Slovensku a nerobiť viac z ľudí poštárov medzi úradmi. Aj preto sme pripravili ďalšiu novelu zákona s cieľom pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže občanov a podnikateľov“,zhodnotil Richard Raši.

Úrad podpredsedu vlády SR pripravil v poradí tretiu vlnu boja proti byrokracii a zaradil na zoznam ďalšie potvrdenia a výpisy, ktoré ľudia veľmi často dokladujú na úradoch. Tretia vlna, pomoc občanom aj podnikateľom

V rámci ďalšej novely zákona proti byrokracii, ktorá je do 5. novembra v medzirezortnom pripomienkovom konaní, plánuje úrad vicepremiéra Rašihozrušiť predkladanie ôsmich výpisov a potvrdení - kópia rodného, sobášneho a úmrtného listu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o pridelení IČO, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania a výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem.

Prínos pocítia aj podnikatelia

Prínos pocítia aj podnikatelia, najmä v oblasti verejného obstarávania. Potvrdenie o pridelení IČO a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, boli posledné potvrdenia, pri ktorých odstránenie povinnosti predkladať ich v papierovej podobe odbremení podnikateľov. Pri verejných obstarávaniach tak nebudú musieť predkladať bežné potvrdenia, ktoré štandardne predkladali.

„Občania na Slovensku za rok predložia úradom 1, 5milióna kópií rodných listov, 112-tisíc kópií sobášnych listov, 87 400 kópií úmrtných listov a podnikatelia 40 000 potvrdení, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, konkurze ani v likvidácii. Početnosť týchto výpisov a častá frekvencia ich vyžadovania zo strany úradov bola dôvodom, pre ktorý sme ich zaradili do ďalšej novely zákona“, priblížil Raši.

Prijatím druhej novely zákona proti byrokracii a jej zavedením do praxe občania a podnikatelia ušetria ročne 18 481 551 eur na poplatkoch, alebo čas, ktorý by venovali chodeniu po úradoch. Prvá vlna boja proti byrokracii spustená v septembri minulého roka odbremenila ľudí od nosenia papierových výpisov zo štyroch registrov. V rámci druhej vlny úrad vicepremiéra už odstránil dokladovanie ďalších výpisov a potvrdení. Technologické riešenie spustené cez portál OverSi bolo pozitívne hodnotené odbornou a laickou verejnosťou a získalo viaceré ocenenia, ako ITAPA či IT GALA.

Potvrdenie o návšteve školy

Medzi zrušenými potvrdeniami, ktoré už rodičia a žiaci nemusia dokladovať v papierovej podobe, patrí aj potvrdenie o návšteve školy. Úrady si potvrdenie vedia stiahnuť cez portál OverSi alebo priamou integráciou systémov. Komerčné subjekty, ako dopravcovia, ŽSSK, banky či telekomunikační operátori môžu na overenie statusu študenta použiť portál www.potvrdenieonavsteveskoly.sk. Portál už je v pilotnej prevádzke a v ostrej bude od 1. novembra 2019. Napojený je na rezortný informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zadaním rodného čísla anonymizovaným spôsobom overí, či žiak/ študent je študentom denného štúdia na slovenskej strednej alebo vysokej škole.