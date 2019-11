MIMORIADNE Rodné čísla by mali nahradiť identifikátory fyzických osôb

BRATISLAVA – Súčasné rodné čísla by mali nahradiť identifikátory fyzických osôb. Rodné čísla podľa rezortu vnútra požiadavkám dnešných informačných systémov už nepostačujú. Vláda na svojom rokovaní v stredu návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby odobrila.

Jedným z dôvodov tejto zmeny je chybovosť pri prideľovaní rodného čísla a následné neželané duplicity. Rezort vnútra uviedol, že rodné čísla sú na Slovensku zavedené od roku 1954. Podľa nich po roku 2053 bude problémom generovať nové bez duplicít. Novým systémom chce rezort zabrániť aj zneužitiu osobných údajov. "Diskusia o myšlienke vymeniť rodné čísla za bezvýznamový identifikátor sa začala ešte v roku 2004 - 2005 na ministerstve vnútra," poznamenala po rokovaní vlády šéfka rezortu vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Bezpečnú identifikáciu osôb chce rezort vnútra riešiť sústavou základných identifikátorov. Jeho súčasťou má byť základný jednoznačný identifikátor tvorený utajeným spôsobom, ktorý nebude dostupný pre používateľov. "Bude slúžiť len na identifikáciu fyzickej osoby pri výmene údajov v rámci informačných systémov," uviedol rezort vnútra.

Zo základného identifikátora sa vytvorí sektorový identifikátor slúžiaci na výmenu identifikácie v rôznych sektoroch. Pri komunikácii občana s orgánmi verejnej moci bude slúžiť takzvaný bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby. Pôjde o náhodné desaťmiestne číslo, ktoré bude poznať jeho držiteľ a môže byť uvádzané na dokladoch. "Ministerstvo vnútra SR bude zároveň viesť register týchto identifikátorov, ktorý bude súčasťou Informačného systému identifikátora fyzických osôb," dodal rezort vnútra. Zároveň má fungovať aj sektorový identifikátor, pod ktorým budú inštitúcie evidovať fyzické osoby.

Saková pripustila, že zákon by mal byť účinný od 1. apríla 2020, naplno by sa mala nová sústava identifikátorov využívať v našom právnom poriadku v roku 2030. "V rýchlosti sme reagovali na požiadavku rady pre digitalizáciu verejnej správy a až teraz sme na ju schvaľovali na vláde," povedala Saková. Pripustila, že na parlamentnú schôdzu sa tento návrh zákona na prerokovanie už nedostane. "Tento schválený materiál nechávame na budúcu vládu a parlament, aby ho schválili," dodala Saková. V prechodnom období by sa popri novej koncepcii identifikácie fyzických osôb mala používať aj tá existujúca.