Dobroslav Trnka by si mal dočasne pozastaviť činnosť, tvrdí Erik Tomáš

"Bolo by to dobré pre objektívne, nezávislé vyšetrovanie, aby si minimálne pozastavili činnosť, aby neboli žiadne pochybnosti o tom, že je niečo ovplyvňované," povedal Tomáš. Súhlasí s tým aj poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (nezaradená). Tomáš poznamenal, že ak sa potvrdí autenticita a obsah nahrávok, tak musia prísť rázne konzekvencie. Poukázal aj na to, že o vine by mali rozhodovať orgány činné v trestnom konaní. Remišová poznamenala, že sa musí hovoriť o rozklade prokuratúry a justícii. Tomáš zopakoval, že verdikty by nemali vynášať politici. "Má byť vyvodená morálna zodpovednosť, to sa však nedeje," povedala Remišová.

Tomáš poznamenal, že záujmom Smeru-SD je, aby bola kauza Gorila vyšetrená. "Kauza ako taká spoločnosťou hýbe. Spoločnosť by si mala urobiť názor, koho kauzou to je," povedal Tomáš. Remišová poznamenala, že v roku 2006 bývalý šéf SIS ako nominant Smeru-SD vyhodil celý tím, ktorý sa podieľal na vyšetrovaní kauzy Gorila.

Remišová aj Tomáš sa dotkli aj témy zdravotníctva. "Zisky zdravotnej poisťovne Dôvera za vašej vlády vzrástli," povedala Remišová. Tomáš poznamenal, že Smer-SD zakázal zisk zdravotným poisťovniam a Ústavný súd na základe podnetu pravicových poslancov to zrušil. Podľa Remišovej má štát v rukách všetky regulačné nástroje na to, aby sa vplyv finančných skupín neposilňoval, ale aby sa obmedzil. Poslanec povedal, že Smer-SD sa nevzdá snahy vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu v súlade s ústavou. Zároveň doplnil, že by stálo za to, pozrieť sa na podnikanie Penty v slovenskom zdravotníctve.