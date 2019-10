Ministerstvo sa obáva kolízie trestného stíhania a disciplinárky: Právnik mu dáva za pravdu

Platí to aj pre disciplinárne stíhanie, ktoré má prakticky menšie následky ako trestné konanie. Ak by disciplinárny senát právoplatne rozhodol, sudkyniam by ďalší trest za ich údajné protiprávne konanie nehrozil. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) už pripravil medzičasom disciplinárne podnety, v súčasnosti však aj vzhľadom na možný stret s trestným konaním zvažuje ďalšie možnosti.

„Ak by disciplinárny senát rozhodol právoplatne skôr, tak by to bola prekážka v už raz rozhodnutej veci. Tie skutky by ale museli byť naformulované identicky, teda prípadný disciplinárny podnet by mal rovnaké parametre a odôvodnenie, ako začatie trestného stíhania vo veci,“ povedal Kuruc. Ministerstvo pred nedávnom avizovalo, že podnet na sudkyňu Zuzanu Maruniakovú bude vypracovaný na základe jej rozhodovacej činnosti. V prípade bývalej štátnej tajomníčky Jankovskej by išlo o klamlivé údaje, ktoré viackrát verejne deklarovala. V trestnom stíhaní vo veci, ktoré začala polícia, sa uvádza viacero trestných činov, okrem zneužívaní právomocí verejného činiteľa tiež prijímanie úplatkov. Ak by bol Gálov podnet identický s týmto uznesením, hrozil by spomínaný postup.

Šéf ministerstva spravodlivosti sa mal dnes stretnúť aj s predstaviteľmi polície. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasiahla voči sudcom a sudkyniam ešte v závere augusta tohto roka, keď im zaistila mobilné zariadenia. Následne boli medializované informácie o údajnej komunikácii Jankovskej s Marianom K., s ktorým si vymenila tisíce správ. V nich sa okrem iného spomínalo tiež ovplyvňovanie súdnych rozhodnutí. Jankovská informácie poprela a označila ich za výmysel. V rámci vyšetrovania celého prípadu vznikol aj špecializovaný tím s názvom „Hmla“.