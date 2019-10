Brusel by mal vypracovať nové stratégie a jasne zadefinovať svoje geopolitické priority, tvrdí Lajčák

BRATISLAVA - Keď sa mení klíma na medzinárodnopolitickej scéne, mala by na to reagovať aj samotná Európska únia (EÚ), ak chce patriť medzi veľmoci a zachovať si pritom svoje ideály. Myslí si to minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Preto je podľa neho nevyhnutné, aby Brusel vypracoval nové, seriózne stratégie a jasne zadefinoval svoje geopolitické priority. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie. „EÚ nemôže nazývať samu seba globálnym hráčom, ak nie je schopná stabilizovať situáciu vo svojom susedstve," povedal Lajčák a pripomenul, že Rada pre všeobecné záležitosti sa bude v utorok v Luxemburgu zaoberať kľúčovou otázkou - rozširovaním o Severné Macedónsko a Albánsko.

Lajčák pripomenul, že dôležité je zadefinovať si ďalšiu politiku nielen voči USA, Číne či Rusku, ale aj vytýčiť stratégiu v ekonomickej oblasti. „Najnovšie prognózy hovoria o tom, že v roku 2050 už nebudeme tretí najsilnejší hráč vo svete z pohľadu tvorby HDP, ale až v poradí štvrtý, pretože nás preskočí India. Nie je to náhodou dôvod na to, aby sme sa nad tým seriózne zamysleli?“ položil rečnícku otázku slovenský minister. Vyzval, aby EÚ v záujme posilnenia svojho postavenia prehĺbila spoluprácu ako so svojimi susedmi, tak aj so svojimi priateľmi, a aby jej členské krajiny užšie kooperovali medzi sebou.

Šéf slovenskej diplomacie sa na 8. ročníku medzinárodnej konferencie Globsec Tatra Summit na Štrbskom plese stretol s viceprezidentom Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) Pierrom Heilbronnom. Partneri prediskutovali nedávno vydanú Správu o európskej finančnej architektúre pre rozvoj. Jej cieľom je analyzovať výzvy, ktorým dnes čelí rozvojová politika EÚ a zároveň zlepšiť podmienky pre pôsobenie významných hráčov v oblasti rozvoja, medzi ktorých patrí Európska komisia, Európska investičná banka či EBRD.