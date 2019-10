Jaroslav Paška: Turecko, ako člen NATO, organizuje inváziu do susedného štátu

Turecko vstúpilo na územie suverénneho štátu, hovorí Paška na margo tureckej invázie do Sýrie a dodal, že tam riešia problém, ktorý nemajú riešiť. „Spôsob života Kurdov v Sýrii je záležitosťou medzi sýrskou vládou a Kurdmi,“ spresnil. Osuský Paškovi oponoval v tom, či je Sýria suverénny štát. „Turci vpadli do úplne rozvráteného štátu,“ a dodal, že keby Sýria suverénnou bola, tak sa voči vojenskej akcii Turecka bráni a nenechá si vytvoriť na svojom území 30-kilometrové pásmo. „Sýrsky štát je v kolapse,“ doplnil.

„Ja sa pamätám, ako Turci zostrelili ruské lietadlo. Tiež to vyzeralo veľmi dramaticky a pekne sa to ticho urovnalo,“ uviedol Osuský ako odpoveď na otázku, či hrozí vojenský konflikt medzi USA a Tureckom. „Bolo by dobré, keby sa tí utečenci z Turecka vrátili do Sýrie,“ uviedol Paška a dodal, že dovtedy, kým budú v Turecku, ich bude môcť „Erdogan vydierať“. V prípade eskalácie konfliktu sa obáva možnej imigračnej vlny do Európy. To sa podľa Osuského môže stať aj bez vojenského konfliktu.

„Skutočnými obeťami, ktoré majú nárok na našu pomoc, sú ženy a deti,“ uviedol Osuský na margo prijímania migrantov. Dodal však, že Slovensko pre migrantov nie je cieľová krajina a v prípade prijatia migrantov, by odišli inam. Slovensko by si tak podľa neho mohlo „cynicky“ dovoliť kvótu pre požadovaný počet migrantov splniť, pretože, by aj tak krajinu opustili. „Ak si v Európskej únii, nemôžeš nikoho priviazať k plotu,“ uzavrel.

V otázke brexitu podľa Pašku dávajú rokovania britského a írskeho premiéra nádej na dohodu. „Keď írsky premiér uznal, že je o čom rokovať, ktorý doposiaľ hovoril, že nie je o čom rokovať, tak to naznačuje, že sme na dobrej ceste,“ doplnil. K pripravenosti na možný tvrdý brexit uviedol Osuský, že nie sme a nemôžeme byť veľmi pripravení, ale rovnako na to podľa neho nie je pripravená ani Európska únia alebo Británia. To podľa neho znamená, že sa musí Spojené kráľovstvo s EÚ dohodnúť.